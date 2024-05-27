"За месяц произойдет переворот на фронте": полковник - о контрнаступлении ВСУ

Петр Черник рассказал о том, что нужно украинским военным, чтобы пойти в контрнаступление и достичь результатов.

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ВСУ смогут пойти в наступление / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украинские военные способны пойти в контрнаступление. Сейчас даже погодные условия благоприятные для этого. Об этом в интервью Главреду заявил полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник.

В то же время сейчас все упирается в количество качественного оружия и проблему с угрозой ядерного удара. Черник убежден, что для контрнаступления необходимо несколько сотен или тысяч ракет ATACMS, AGM-158, высокоточных бомб класса JDAM калибров GBU-31, GBU-38 и GBU-39 весом от 230 кг до тонны, которые в планерном режиме могут работать на дальности 110 километров.

"За месяц работы в таком режиме мы могли бы уничтожить до нуля всю логистику противника, особенно линии на дальних подступах, железнодорожные пути и эшелоны. Тогда у российского солдата в окопе закончится все: патроны, еда, одежда, медикаменты и питьевая вода. Он будет настолько истощен, что не сможет воевать", - говорит Черник. видео дня

Полковник добавил, что украинские военные смогли бы добиться переворота на фронте, если бы у ВСУ были F-16 и ежедневно могли бы применять до трех десятков ракет ATACMS.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Контрнаступление ВСУ в 2025 году - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, после того, как США приняли решение о предоставлении военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, украинские войска работают над планами для нового контрнаступления в 2025 году. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Однако, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что для проведения контрнаступления в 2025 году Вооруженные Силы Украины должны вскоре восстановить стратегическую инициативу на фронте, поскольку преимущество России в 2024 году может стать серьезной угрозой. Об этом говорится

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что 10 мая российские оккупационные войска активно наступают на севере Харьковской области, пытаясь использовать задержки в поставках вооружения для украинских войск. Однако, несмотря на это, Силы обороны Украины удерживают свои позиции на Харьковщине.

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