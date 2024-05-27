Наступление на Харьковщине было прощупыванием обороны, РФ не отказалась от планов - Жорин

Российские оккупанты могут пойти в повторное наступление, угроза еще остается.

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Россияне прощупывали оборону, наступая на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Оперативное командование "Запад"

Российские оккупанты пытались продвигаться на Харьковщине, но им не удалось достичь желаемого успеха. Украинские военные сбили наступательную инициативу врага. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Сейчас бойцам ВСУ удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области. В то же время серьезная угроза повторного наступления еще остается.

"Наступательная инициатива врага на Харьковщине была сбита, но обманывать себя, что здесь уже все хорошо, не стоит. В настоящее время действительно ситуация стабилизировалась, критического ничего нет. Но враг не просто не отказался от своих планов - можно говорить, предыдущие шаги были прощупыванием нашей обороны. И ответ нам дался не очень легко", - написал Жорин. видео дня

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Угроза наступления РФ на Сумщине - последние новости по теме

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

Позднее Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине. Он пояснил, что россияне с самого начала планировали операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области, однако ситуация пока что им не позволила приступить к активным действиям.

Напомним, в ВСУ предупредили о подготовке атаки РФ. Только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.

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