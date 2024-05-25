В Эстонии заявили о размещении войск в Украине: решение должен принять парламент

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что на данный момент сама Украина "пока не видит необходимости" в отправке западных войск в Украину.
"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", - подчеркнул Карис в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает Европейская правда.
Президент Эстонии также отметил, что отправка солдат армии Эстонии - это не его решение, и не решение правительства. Сделать это может только парламент страны.
Отправка войск НАТО в Украину: что известно
Напомним, что ранее в Таллинне заговорили о переброске солдат в Украину. При этом советник президента Эстонии уточнил, что эстонские военные в Украине могут выполнять "тыловые" функции украинских войск с целью освободить их для борьбы на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о войсках НАТО в Украине. Он подчеркнул, что лучше проводить учения на территории Украины, которое даст ускорение процесса, без необходимости отправлять свою бригаду куда-то в ту или иную страну, а потом она возвращается.
Стало известно, что войска НАТО могут появиться в Украине. Макрон стремится восстановить стратегическую неоднозначность Запада и вывести Москву из равновесия, среди его последних предложений - развертывание сил НАТО в Украине для выполнения небоевых задач.
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