В Эстонии заявили о размещении войск в Украине: решение должен принять парламент

Президент Эстонии также отметил, что отправка солдат армии Эстонии - это не его решение, и не решение правительства.

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Когда в Украине появятся войска НАТО / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что на данный момент сама Украина "пока не видит необходимости" в отправке западных войск в Украину.

"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", - подчеркнул Карис в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает Европейская правда.

Президент Эстонии также отметил, что отправка солдат армии Эстонии - это не его решение, и не решение правительства. Сделать это может только парламент страны.

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Отправка войск НАТО в Украину: что известно

Напомним, что ранее в Таллинне заговорили о переброске солдат в Украину. При этом советник президента Эстонии уточнил, что эстонские военные в Украине могут выполнять "тыловые" функции украинских войск с целью освободить их для борьбы на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о войсках НАТО в Украине. Он подчеркнул, что лучше проводить учения на территории Украины, которое даст ускорение процесса, без необходимости отправлять свою бригаду куда-то в ту или иную страну, а потом она возвращается.

Стало известно, что войска НАТО могут появиться в Украине. Макрон стремится восстановить стратегическую неоднозначность Запада и вывести Москву из равновесия, среди его последних предложений - развертывание сил НАТО в Украине для выполнения небоевых задач.

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