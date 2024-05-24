Когда НАТО будет сбивать ракеты РФ над Украиной: эксперт назвал 2 условия

С территории Польши можно закрыть сравнительно небольшую часть территории, но это очень неплохой результат, считает Ступак.

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Перехват ракет РФ над территорией Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

Для того, чтобы авиация Североатлантического альянса помогала перехватывать российские ракеты над территорией Украины, нужны политическая воля и бюджет, считает военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак, передает FREEДОМ.

"Два фактора - политическая воля и наличие бюджета. То есть каждый залп ракет - это деньги, это 4 млн долл., то есть это же нужно списывать, это бюджетные деньги. И в первую очередь - политическая воля. Если есть политическая воля, то все остальное будет гораздо проще. Я уверен, там нет никаких юридических проблем. Есть потенциальная ракета, которая летит в направлении Львова и гипотетически может за считанные десятки секунд перелететь границу и залететь на территорию Польши. Она сбивается на опережение, да, на нашей территории, да, обломки полетят на наши города, дома. Но эффект и ущерб гораздо меньше, чем если бы прилетела целая ракета. Поэтому чисто технически здесь проблем нет. Политическая воля, конечно, чтобы был согласован бюджет, который выделяется. Все это сбито и все", - сказал он.

Военный аналитик добавляет, что РФ понимает только язык силы и любое проявление слабости воспринимает как провокацию для дальнейшей агрессии. К тому же, по его словам, с территории Польши можно закрыть сравнительно небольшую часть территории.

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"Примерно мы говорим о расстоянии в 100 километров - вот это можно. То есть примерно Львов, примерно западные окраины города Львова. Как по мне, это уже очень неплохой результат, если хотя бы такая часть будет закрыта. Потому что на этой территории можно будет уже разместить склады с топливом, какие-то логистические хабы, пусть не вооружение, хотя бы там продовольствие, какая-то медицина, какие-то производственные площадки, ремонтные базы под уже закрытым небом со стороны Польши. То есть для Украины это будет действительно большой плюс, огромное подспорье", - сказал военным аналитик.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак окончил Национальную академию СБУ. С 2015 года - директор ООО "Охотничье хозяйство "Форест". В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) в качестве беспартийного, члена одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии облсовета. В 2019-м баллотировался в народные депутаты Украины 9 созыва от партии "Сила и честь" на внеочередных парламентских выборах.

Помощь НАТО в войне - что известно

Напомним, член парламента от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" Бенджамин Хаддад заявил, что среди европейских союзников растет поддержка идеи более глубокого привлечения НАТО к защите украинских границ.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что наша страна, поскольку находится в состоянии войны, "положительно воспримет любую военную помощь", однако пока "никто ничего не предлагал".

Известно и то, что Западные войска в Украине могли бы помочь ВСУ отбросить силы врага за границы 1991 года, а это означает сделать российскую логистику, в частности Крым, непригодным для пользования оккупантами, рассказал генерал армии США в отставке Бен Ходжес.

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