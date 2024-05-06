Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

Не исключен массированный ракетный или комбинированный удар по Украине, считает Олег Жданов.

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Олег Жданов предупредил об угрозе ракетного удара / Коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС, Минобороны РФ

Об угрозе нового массированного удара российских оккупантов по Украине предупредил военный эксперт Олег Жданов.

Он связывает это с тем, что вскоре страна-агрессор может перейти к новому наступлению. Своим прогнозом эксперт поделился в комментарии ТСН.ua.

По его словам, не исключен массированный ракетный или комбинированный удар по Украине с началом наступления РФ на северо-востоке.

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"Я не исключаю, что будет массированный удар. С началом наступательных действий, я ожидал бы массированный удар со стороны РФ, ракетный удар или ракетно-шахедный. Если массированный удар, то столицу не минует. Потому что они попытаются продемонстрировать свои намерения, что они так серьезно пошли в наступление", — предупредил он.

Вместе с тем собеседник добавил, что массированный удар РФ может быть нанесен во второй половине мая.

"Это может быть где-то вторая половина мая, когда они начнут основной этап основного наступления на востоке и возможно на северо-востоке Украины", — резюмировал Жданов.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам. Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киеве усиливают безопасность на Пасху. В Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов в этот день.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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