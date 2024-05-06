УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

Алексей Тесля
6 мая 2024, 02:10
86
Не исключен массированный ракетный или комбинированный удар по Украине, считает Олег Жданов.
Жданов
Олег Жданов предупредил об угрозе ракетного удара / Коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС, Минобороны РФ

Об угрозе нового массированного удара российских оккупантов по Украине предупредил военный эксперт Олег Жданов.

Он связывает это с тем, что вскоре страна-агрессор может перейти к новому наступлению. Своим прогнозом эксперт поделился в комментарии ТСН.ua.

По его словам, не исключен массированный ракетный или комбинированный удар по Украине с началом наступления РФ на северо-востоке.

видео дня

"Я не исключаю, что будет массированный удар. С началом наступательных действий, я ожидал бы массированный удар со стороны РФ, ракетный удар или ракетно-шахедный. Если массированный удар, то столицу не минует. Потому что они попытаются продемонстрировать свои намерения, что они так серьезно пошли в наступление", — предупредил он.

Вместе с тем собеседник добавил, что массированный удар РФ может быть нанесен во второй половине мая.

"Это может быть где-то вторая половина мая, когда они начнут основной этап основного наступления на востоке и возможно на северо-востоке Украины", — резюмировал Жданов.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам. Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киеве усиливают безопасность на Пасху. В Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов в этот день.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Олег Жданов война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

02:10 Украина
Новое контрнаступление ВСУ: в Сухопутных войсках назвали ключевое условие

Новое контрнаступление ВСУ: в Сухопутных войсках назвали ключевое условие

23:44 Украина
Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода

Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода

21:53 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Лук не пойдет в стрелку и даст огромные сладкие луковицы: что нужно сделать 45234

Лук не пойдет в стрелку и даст огромные сладкие луковицы: что нужно сделать

Кейт и Уильям готовы мириться с Гарри и Меган: источник назвал драматическую причину 19171

Кейт и Уильям готовы мириться с Гарри и Меган: источник назвал драматическую причину

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - повышение, Льва - стресс 15048

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - повышение, Льва - стресс

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает 9421

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

Последние новости

02:40

Дебош, драки и вспышки гнева: что бывший муж Бритни Спирс думает про ее выходки

02:10

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

01:20

В НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом

05 мая, воскресенье
23:44

Новое контрнаступление ВСУ: в Сухопутных войсках назвали ключевое условие

23:41

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
22:40

РФ нацелилась на захват двух областей и собирает 120-тысячное войско – генерал

22:35

Jerry Heil и alyona alyona с крашанками зажгли на открытии Евровидения-2024Видео

21:53

Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода

21:24

Удары на 100 километров: Rheinmetall передаст Украине дальнобойные снаряды

Реклама
20:40

Нас ждет кровавое лето 2024?мнение

20:36

"Прилет" на Полтавщине: оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

20:31

Представитель Германии на Евровидении-2024 предложил вернуть на конкурс Россию

20:25

РФ взорвала Славянскую ТЭС: оккупанты ударили пятью ракетами, есть разрушения

19:26

"Перемололи" сотни оккупантов: в ВСУ разгромили фейк РФ о захвате Красногоровки

19:20

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

19:04

Умер звезда "Титаника" и "Властелина колец" Бернард Хилл

18:53

В Германии заговорили о высылке украинских мужчин домой

18:30

Бойня на юге: мобилизованный в армию РФ "народный мститель" расстрелял россиян

18:08

Что нельзя мыть содой: 4 предмета, которые будут безвозвратно испорчены от такого мытья

17:47

Лукашенко на Пасху "распевал" о "воссоединении" с украинцами

Реклама
17:15

"Всего минус 30 человек": полицейская из Одессы попала в скандал на Пасху

16:19

Ежедневно до 150 человек не выпускают из Украины: граждан ждут новые правила выезда

16:14

РФ собирает 120-тысячный "кулак": генерал-разведчик раскрыл направление штурма

16:01

РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова: есть разрушения и много пострадавшихФото

15:57

Бедняков жестко припечатал Ивлееву из-за ее поездки на оккупированные территории

15:53

Секрет внутри чашки: почему итальянцы не пьют капучино после 11 утраВидео

15:30

Рухнут планы Путина по Донбассу: военный объяснил, почему враг штурмует Часов Яр

15:23

Организовывал пыточные для пленных: в Бердянске взорвали коллаборанта в собственном автоВидео

14:52

"Война есть?": Безуглая загремела в скандал - дала странный совет украинцам в Пасху

14:27

Церковный праздник 6 мая: что категорически запрещено делать в Светлый понедельник

14:13

Войска Франции в Украине: боец рассказал, какие задачи они могли бы выполнять

14:11

Ввод западных войск в Украину: Макрон жестко ответил на слова Пескова

13:55

У "голубки мира" Анфисы Чеховой из-за ботокса потек глаз

13:37

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - влечение, Весам - разговор

13:30

Для военнообязанных введут документ единого образца: что известно

13:26

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 мая: Стрельцам - романтика, Ракам - экстрим

13:02

Десятки тысяч военных: в ВСУ раскрыли количество сил РФ возле Часового Яра

12:57

НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине: названо два сценария

12:22

Будет очень тяжелое лето: волонтер говорит, что РФ только начала большое наступление

12:05

За секунды и без нервов: как быстро затянуть нитку в иглу - простой методВидео

Реклама
12:04

Экс-Лорак назвал свою новую пассию женой, а она отрывалась под трек предательницы Асти

11:55

Россия готовит диверсии по всей Европе: в FT узнали планы Путина

11:26

Сбитие российского Су-25 на Донбассе: в ВСУ рассказали подробности операции

11:13

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: кто приумножит деньги

10:56

Киркоров унизил Успенскую, выдав ее неприятный секрет

10:47

Войска РФ активизировались на двух направлениях на юге: в ВСУ раскрыли детали

10:37

Аэродромы в огне: генерал ВСУ раскрыл влияние ATACMS на ход боевых действий

10:26

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - повышение, Льва - стресс

10:06

Кейт и Уильям готовы мириться с Гарри и Меган: источник назвал драматическую причину

09:39

Зачем Россия начала бить по энергообъектам весной: в Минэнерго дали ответ

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Народные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять