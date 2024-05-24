Пограничники РФ демонтировали линию демаркации на границе с Эстонией: в ISW назвали причины

Аналитики Института изучения войны считают, что, вероятно, это создаст условия для дальнейшего сомнения в морских границах и проверки решимости НАТО.

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РФ устроила провокацию против Эстонии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

В ночь с 22 на 23 мая российские пограничники сняли 24 буя, которые использовались для обозначения судоходных маршрутов в эстонских водах на реке Нарве, которая демаркирует международную границу между Эстонией и РФ. Аналитики Института изучения войны считают, что, вероятно, это создаст условия для дальнейшего сомнения в морских границах и проверки решимости НАТО.

Глава пограничного управления Восточной префектуры Эстонии Эрик Пургель заявил, что Эстония установила первые 50 из запланированных 250 буев 13 мая в соответствии с эстонско-российским соглашением 2022 года, которое было подписано еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам Пургеля, страна-агрессор Россия объявила, что не согласна с местами примерно половины запланированного размещения буев.

МИД Эстонии заявил, что удаление Россией буев "хорошо вписывается в более широкую схему" провокационных действий РФ, и что Эстония будет рассматривать это событие как "провокационное пограничное происшествие".

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В МИД страны также потребовали разъяснений от российских пограничников и дипломатических чиновников и немедленного возвращения буев. По словам премьер-министра Каи Каллас, Россия использует пограничные проблемы как средство создания страха и беспокойства.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Минобороны РФ "адекватными шагами" по обеспечению безопасности в ответ на эскалацию напряженности и повышение уровня конфронтации в Балтийском регионе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Угроза нападения России на страны Балтии

Командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херема предложил готовиться к возможной блокаде в Балтийском море. По его словам, у Эстонии для этого есть все возможности - как морские мины, так и противокорабельные ракеты.

Директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил, что Россия, вероятно, готовится к войне с НАТО, которая может произойти ориентировочно в следующие 10 лет.

Россия после 2027 года может атаковать страны Балтии, предположила литовский депутат Довиле Шакалине. По ее словам, чтобы этого не допустить, страны Запада должны оказать должную военную поддержку Украине.

Россия может попытаться напасть на одну из стран Балтии, если Украине не удастся одержать победу в войне, считает бывший руководитель Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус. Нужно сделать все для того, чтобы Киев победил Москву.

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