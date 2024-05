Пограничники РФ демонтировали линию демаркации на границе с Эстонией: в ISW назвали причины

В ночь с 22 на 23 мая российские пограничники сняли 24 буя, которые использовались для обозначения судоходных маршрутов в эстонских водах на реке Нарве, которая демаркирует международную границу между Эстонией и РФ. Аналитики Института изучения войны считают, что, вероятно, это создаст условия для дальнейшего сомнения в морских границах и проверки решимости НАТО.

Глава пограничного управления Восточной префектуры Эстонии Эрик Пургель заявил, что Эстония установила первые 50 из запланированных 250 буев 13 мая в соответствии с эстонско-российским соглашением 2022 года, которое было подписано еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам Пургеля, страна-агрессор Россия объявила, что не согласна с местами примерно половины запланированного размещения буев.

МИД Эстонии заявил, что удаление Россией буев "хорошо вписывается в более широкую схему" провокационных действий РФ, и что Эстония будет рассматривать это событие как "провокационное пограничное происшествие".

В МИД страны также потребовали разъяснений от российских пограничников и дипломатических чиновников и немедленного возвращения буев. По словам премьер-министра Каи Каллас, Россия использует пограничные проблемы как средство создания страха и беспокойства.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Минобороны РФ "адекватными шагами" по обеспечению безопасности в ответ на эскалацию напряженности и повышение уровня конфронтации в Балтийском регионе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.