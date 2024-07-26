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Как чистить маслята: лайфхак сохранит ваше время и нервы

Анна Косик
26 июля 2024, 13:54
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Многие любители грибов сталкиваются с проблемой очистки. Однако, если знать, как легко и быстро почистить маслята, приготовление их станет удовольствием.
Маслята
Как легко и быстро почистить маслята / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Маслята - вкусные грибы, однако их не так просто чистить, как шампиньоны и на полках супермаркета почищенными найти сложно. Однако, если знать одну хитрость, процесс очистки маслят будет не таким сложным и долгим.

На YouTube-канале "Мое хозяйство" опытный хозяин рассказал, что для легкой чистки маслят накануне надо их немного высушить. Этот способ не требует дополнительных затрат средств и времени на приготовление.

После того, как грибы подсушатся, ножку и так называемую "плевру" нужно счистить ножом и остается вопрос, нужно ли снимать кожу с маслят. Бесспорно да, ее можно легко снять ножом, поддев со всех сторон шапочку.

видео дня

Нужно ли чистить маслята перед жаркой

Если вы планируете бросать маслята на сковородку, процессы чистки и варки грибов являются обязательными. Это обусловлено тем, что во время роста они впитывают из почвы, воздуха, воды токсины.

Что делать, чтобы маслята не горчили

Лучшим способом убрать горчинку из грибов является тщательная их очистка, особенно шапочки. После этого крайне важно промыть маслята под холодной проточной водой.

Сколько времени нужно варить грибы маслята

Для того, чтобы довести маслята до готовности достаточно проварить их на среднем огне в течение 30 минут. При этом грибы в кастрюле должны быть полностью залиты водой. После этого достаточно откинуть их на дуршлаг.

Что такое Мое Хозяйство?

Мое Хозяйство - это YouTube-канал, автор которого рассказывает об опыте по выращиванию ореха разных сортов, фундука, чеснока и тд. Иногда делится советами по строительству, кузнечному делу и дизайнерских идей.

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