Нужно ли чистить шампиньоны от кожуры: какая опасность скрывается в нечищеных грибах

Не всем известно, нужно ли снимать кожицу с грибов шампиньонов. Нужно знать несколько важных правил, чтобы употребление этих грибов было безопасным.

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Нужно ли чистить шампиньоны от кожуры/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Во время приготовления любых грибов нужно соблюдать все правила и быть внимательными, чтобы блюдо получилось и вкусным, и безопасным. Но нередко остаются открытые вопросы, на которые не так просто найти ответ. Таким вопросом является, например - нужно ли чистить шампиньоны от кожуры.

На самом деле чистить шампиньоны не обязательно, если они визуально чистые. Но если вы хотите быть на 100% уверенными, что на грибах нет никакой грязи, то можно счистить верхний слой кожуры острым ножом или даже без ножа, просто отделить кожуру, потянув за ее конец возле шляпки.

Если же вы не планируете очищать кожуру гриба, то перед приготовлением шампиньоны нужно помыть. Перед тем, как их мыть, надо осмотреть грибы, срезать часть ножки, если на ней осталась земля или грязь. Также удалить все повреждения или грязь на других частях гриба. После этого промыть шампиньоны под проточной водой.

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Мыть эти грибы точно стоит, ведь какими бы визуально чистыми они не казались, на их поверхности всё равно могут присутствовать грязь, пыль, песок и различные микроорганизмы. Мытье под проточной водой сделает приготовление и употребление этих грибов более безопасным.

Но во время мытья шампиньонов стоит помнить, что их нельзя надолго замачивать в воде, ведь они впитывают влагу, как губка, и во время такого замачивания могут потерять свою текстуру и вкус. После мытья можно обсушить их бумажным полотенцем.

Для того, чтобы эффективно помыть шампиньоны от остатков почвы и различных загрязнений, можно воспользоваться следующим методом. Нужно положить грибы в глубокую тару и залить их чистой водой комнатной температуры так, чтобы вода их покрыла. Далее в качестве абразивного материала нужно насыпать одну ложку обычной пшеничной муки, и руками осторожно смыть грязь и остатки грунта с поверхности грибов. Отложить помытые грибы в дуршлаг, после чего под струей проточной воды смыть остатки муки и почвы. Далее оставить грибы на немного времени в дуршлаге, чтобы с них стекла вода.

Что за грибы шампиньоны? Шампиньона (Agaricus) – род грибов порядка агарикальных, к которому относятся как съедобные, так и ядовитые виды, в общей сложности более 300 видов по всему миру. Распространенное название "шампиньон" происходит от фр. champignon, что означает просто "гриб". Большинство видов шампиньонов не образуют микоризы, что делает их удобным объектом промышленного грибоводства. В частности, в промышленную культуру более чем в 70 странах мира введена шампиньоны двухспоровые (Agaricus bisporus). Некоторые виды (например, шампиньоны обыкновенные (Agaricus campestris)) относятся к ценным съедобным грибам. Известны также ядовитые представители, как шампиньоны рыжие (Agaricus xanthodermus), пишет Википедия.

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