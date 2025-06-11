Где больше всего витамина С: назван суперполезный овощ

Всего половина стакана вареной брокколи содержит 51 мг витамина C, что составляет 57% от дневной нормы.

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Почему брокколи - настоящий суперпродукт / Коллаж Главред, фото flickr (jacqueline, liz west)

Кратко:

Почему витамин C так важен

Почему брокколи - настоящий суперпродукт

Как добавить больше брокколи в рацион

Витамин C - одно из важнейших средств для поддержания иммунной системы. Этот важный питательный элемент, также известный как аскорбиновая кислота, содержится во многих продуктах, отмечает Главред. При упоминании о витамине C мы обычно думаем о цитрусовых, однако есть и другие источники, заслуживающие внимания. Один из них - брокколи. Об этом пишет Eatingwell.

Автор Youtube-канала Dr. Berg также рассказал, в каких продуктах больше всего витамина С.

Всего половина стакана вареной брокколи содержит 51 мг витамина C, что составляет 57% от дневной нормы. Это на 14% больше, чем в половине грейпфрута, отметила диетолог Джоан Селдж Блейк. Она объяснила, почему витамин C и брокколи настолько полезны и как чаще включать этот суперпродукт в свой рацион.

Почему витамин C так важен

Нужен для выработки коллагена. Коллаген - это не просто популярная добавка, а главный структурный белок в организме.

"Коллаген - самый большой белок в организме, поэтому он необходим для поддержания здоровья соединительных тканей", - объяснила Селдж Блейк.

Организм вырабатывает коллаген самостоятельно, но для этого ему нужен витамин C. Поэтому недостаток витамина C часто заметен по состоянию кожи или десен.

Поддерживает иммунную систему. Витамин C хорошо известен как антиоксидант, помогающий защищать клетки от повреждений. Кроме того, он необходим для надлежащего функционирования клеток иммунной системы, а также способствует здоровью кожи - первого защитного барьера от инфекций.

Способствует здоровью глаз. С возрастом здоровье глаз ухудшается из-за оксидативного стресса. Исследования связывают витамины A, C и E с профилактикой или замедлением развития катаракты и возрастной макулодистрофии. Один из обзоров отмечает, что витамин C в составе сбалансированного питания может быть более эффективным, чем добавки.

Может улучшать здоровье кишечника. Предварительные исследования показывают, что витамин C может способствовать размножению полезных кишечных бактерий и укреплять кишечную стенку, повышая выработку короткоцепочечных жирных кислот. Однако для подтверждения этих результатов нужны более масштабные исследования.

Почему брокколи - настоящий суперпродукт

Брокколи - это не только источник витамина C, но и мощный комплекс питательных веществ, которые помогают организму лучше его усваивать. По словам диетолога Дрю Хелмера, продукт обладает рядом полезных свойств.

Хороший источник клетчатки. Половина стакана вареной брокколи содержит 3 г клетчатки, которая способствует сытости, а также здоровью кишечника, сердца и метаболизма.

Содержит калий. Половина стакана брокколи содержит 229 мг калия (около 5% дневной нормы). Калий важен для регуляции давления и работы сердца.

Богата фолиевой кислотой и витамином K. Эта же порция дает 21% суточной нормы фолата (особенно важного для беременных) и 91% витамина K, необходимого для свертываемости крови и здоровья костей.

Способствует усвоению железа. Витамин C улучшает усвоение железа из растительной пищи, поэтому сочетание брокколи с бобами или тофу - отличный способ поддержать уровень этого микроэлемента.

Как добавить больше брокколи в рацион

Брокколи доступна, недорогая и универсальная - её легко найти в любом магазине как в свежем, так и в замороженном виде. Вот несколько идей.

Запекание или гриль. Полейте брокколи маслом, добавьте специй и запеките или приготовьте на гриле. Это вкусное блюдо к салатам, кашам или пасте.

Приготовление на пару. Полезный гарнир к рыбе, курятине или вегетарианским бургерам. Немного лимонного сока, чеснока или трав сделают вкус ярче.

Добавка к омлетам и салатам. Так же, как и цветную капусту, отваренную брокколи можно измельчить до состояния "риса" - получится отличная добавка к запеканкам, омлетам или салатам.

Сырая в салатах и роллах. Нарежьте или натрите брокколи сырой и используйте в салате, сэндвиче или при приготовлении роллов.

Пюре. Измельченную до состояния пюре брокколи добавьте в супы, соусы или пасты - даже самые требовательные дети не заметят, как съели овощи.

Смотрите видео о том, в каких продуктах больше всего витамина С

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