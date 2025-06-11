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Начался пожар: в Генштабе подтвердили поражение стратегических целей в тылу РФ

Юрий Берендий
11 июня 2025, 18:16
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В Генштабе подтвердили поражение порохового завода в Тамбове и складов на территории двух аэродромов в глубоком тылу РФ.
Начался пожар: в Генштабе подтвердили поражение стратегических целей в тылу РФ
В Генштабе подтвердили поражение трех "жирных целей" в тылу РФ / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • В Генштабе подтвердили поражение трех стратегических целей в глубине территории РФ
  • Последствия атак уточняются

Силы обороны Украины в ночь на 11 июня нанесли удары по важным объектам на территории РФ, в частности зафиксировано попадание по ФКП "Тамбовский пороховой завод", где произошел пожар, складу боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области, складу аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области РФ. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По информации Генерального штаба, в рамках боевой деятельности Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны был нанесен удар по объектам ФКП "Тамбовский пороховой завод", на территории которого зафиксировано возгорание.

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"Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, применяемый в создании различных взрывчатых веществ", - отметили в Генштабе ВСУ.

Также сообщается о взрывах в районе склада боеприпасов 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области и на складе аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области России. Данные о последствиях этих ударов уточняются.

Отмечается, что Силы обороны и в дальнейшем прилагают все усилия для ослабления военно-экономического потенциала врага и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 июня в городе Энгельс Саратовской области прогремел мощный взрыв, после чего в небо поднялся большой столб дыма. Об этом сообщают российские СМИ, отмечая, что инцидент мог произойти на территории 9-го Центрального автомобильного ремонтного завода.

В тот же день беспилотники снова атаковали Тамбовский пороховой завод в России. На этот раз удар оказался критическим - предприятие временно приостановило работу. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, этот завод является одним из важных элементов российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего войну против Украины.

Кроме того, в ночь с 7 на 8 июня в городе Новомосковск Тульской области также было неспокойно. Местные жители сообщили о серии взрывов, вероятно, в результате атаки неизвестных дронов. По свидетельствам очевидцев, над городом прозвучало от пяти до восьми взрывов.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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