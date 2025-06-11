Гривня растет: курс евро и доллара резко начал падать

НБУ установил новый курс валют на четверг, 12 июня. Гривня внезапно усилила позиции относительно евро и доллара.

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Курс валют на 12 июня / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 12 июня

На сколько упал доллар

На сколько подешевел курс евро

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 12 июня 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 12 июня, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,51 грн/долл., что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно усилила свои позиции относительно американской валюты.

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Как изменился курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро сильно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,45 грн/евро, что на 5 копейки меньше, чем 11 июня. По отношению к евро гривня незначительно усилила свои позиции.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, НБУ повысил курс доллара на вторник, 10 июня, после трех дней снижения. Доллар установлен на уровне 41,4919 грн, что на 9 копеек выше предыдущего дня. Курс евро также вырос до 47,3713 грн (+9,87 копеек). На межбанке доллар поднялся на 15 копеек до 41,54-41,57 грн, а на наличном рынке подешевел на 5 копеек до 41,60 грн.

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков Глобус Банка Тарас Лесовой утверждает, что на данный момент ситуация на валютном рынке остается спокойной, а текущие колебания курсов не представляют серьезной угрозы.

В то же время аналитики KIT Group прогнозируют возможный рост курса доллара до 41,80-42,50 грн в течение 2-4 месяцев. Среди основных рисков, которые могут вызвать такую динамику, называют рост импорта, инфляцию, а также потенциальные проблемы с внешним финансированием.

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