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Плюс 20% до конца года: в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт

Мария Николишин
11 июня 2025, 18:03
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Эксперт сказал, подорвет ли бюджет украинской семьи подорожание.
Плюс 20% до конца года: в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт
Цены на хлеб в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • В Украине может подорожать хлеб
  • Цена, вероятно, поднимется на 20% до конца 2025 года
  • Среди причин - рост цен на все составляющие товара

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) предполагает, что хлеб может подорожать на 20% до конца 2025 года, однако это вряд ли подорвет бюджет украинской семьи. Об этом заявил глава ассоциации Александр Тараненко в интервью Интерфакс-Украина.

"Не удивлюсь, если так произойдет. Все к тому идет", - отметил он.

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По его словам, сейчас отпускная цена 1 кг хлеба с хлебозавода составляет чуть более 40 грн. При этом маржа супермаркетов на хлебе по разным маркетинговым механизмам иногда достигает 30%, хотя законодательно не должна превышать 10%.

"Не будем брать отечественную статистику - она не соответствует действительности из-за наличия "теневого" рынка и других нюансов. Объективно сейчас украинец потребляет 150-200 г хлеба ежедневно, то есть в месяц - около 5 кг. Следовательно, ежемесячно гражданин Украины тратит на хлеб 200-210 грн. Если цена за год увеличится на 20%, то человек будет тратить ежемесячно на хлеб на 40 грн больше. Да, для наших пенсионеров и других малообеспеченных слоев населения 40 грн - это деньги. Однако говорить, что 40 грн в месяц подорвут бюджет украинской семьи, пожалуй, было бы преувеличением", - подчеркнул эксперт.

Тараненко также добавил, что среди причин подорожания хлеба является рост цен на все составляющие товара - муку, дрожжи, жиры, сахар.

Кроме того, подчеркнул он, к ним добавляются стоимость электроэнергии, логистика, а также требование государства для предприятий, критически важных для экономики и с правом бронировать персонал, повысить зарплаты до 20 тыс. грн.

Плюс 20% до конца года: в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на свеклу уже несколько месяцев удерживаются на рекордно высоком уровне - как на новый урожай, так и на остатки прошлогоднего.

Также в Украине подорожала рыба. За один килограмм свежемороженой скумбрии в среднем придется отдать 219,05 гривны. Такое же количество рыбы в прошлом месяце стоило 197,18 гривны.

В то же время, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что в Украине сейчас растут цены на фруктовую и овощную группу. Это в любом случае заставит большинство украинцев менять структуру потребления в пользу более дешевых товаров.

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Что такое Всеукраинская ассоциация пекарей?

Всеукраинская ассоциация пекарей - действующий ассоциативный орган, созданный для координации совместных действий в направлении усиления рыночных позиций предприятий-членов Ассоциации, активной защиты и лоббирования их интересов на всеукраинском и региональных уровнях. Со времени основания Всеукраинская ассоциация пекарей ведет активную деятельность по защите интересов не только предприятий-членов ВАП, но и всей хлебопекарной отрасли.

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