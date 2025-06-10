'Не ко времени': экономист сказал, по кому ударит лимит в 100 тыс. грн на переводы

Решение об ограничениях не имеет смысла сейчас, поскольку нет проблемы оттока денег из Украины, которая бы требовала таких мер, считает Новак.

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Экономист раскритиковал лимит на переводы 100 тыс. грн / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Новака:

Для ограничения карточных переводов до 100 тыс. грн нет экономических и финансовых причин

Сумма в 100 тысяч гривен слишком мала для предпринимателей

Для пенсионеров эта сумма может быть достаточной

Ограничение карточных переводов до 100 тысяч гривен - несвоевременное и нецелесообразное решение. Предложенный лимит является слишком низким, особенно для предпринимателей, которые осуществляют значительно большие объемы транзакций. Об этом во время чата на Главреде рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, для пенсионеров эта сумма является достаточной, учитывая уровень их доходов.

"Я считаю, что эти ограничения не ко времени, потому что у нас сейчас нет такой проблемы как отток денег из Украины, когда нужно было бы что-то ограничивать", - отметил Новак.

Эксперт подчеркнул, что зато в Украине массово происходит диджитализация и все больше финансовых операций становятся прозрачными для банковской системы и налоговых органов. Поэтому, по его мнению, во введении ограничений месячного оборота между карточками до 100 тысяч гривен нет смысла.

Отдельно экономист отметил уязвимость переселенцев, которые часто зависят от денежной помощи родственников, волонтеров или благотворителей. В случаях, когда люди потеряли жилье или получили ранения в результате обстрелов, 100 тысяч гривен в месяц может быть совершенно недостаточно для покрытия расходов на лечение или восстановление.

"Поэтому я считаю, что этот шаг был несвоевременным, и для него не было существенных экономических и финансовых причин", - добавил Новак.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак рассказал, сколько сможет воевать Россия, что будет с ценами на продукты, коммуналкой и курсом гривны в Украине:

Лимит на перевод средств - новости по теме

Как сообщал Главред, с июня 2025 года в Украине уменьшают лимит на денежные переводы между физлицами со 150 до 100 тысяч гривен. Ограничение касается переводов между гражданами - по карте, телефону или IBAN, но не затрагивает оплату товаров, услуг, коммунальные платежи, снятие наличных, операции между собственными счетами и инвестиции.

В Украине могут отменить лимиты на карточные переводы, но только при условии, что банки смогут самостоятельно выявлять рисковых клиентов, заявил заместитель исполнительного директора НАБУ Дмитрий Глинский. Сейчас смягчение лимитов не обсуждается.

Кроме этого, ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен, Универсал и ассоциации НАБУ и АУБ подписали Меморандум для прозрачности рынка платежных услуг. Глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что для клиентов с подтвержденными доходами ничего не изменится. Ограничения касаются лишь около 1% клиентов без документов, которых банки считают участниками "дроп"-схем.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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