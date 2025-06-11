Расставание Кэти Перри и Орландо Блума - инсайдеры раскрыли новые детали

Кратко:
- Кэти Перри и Орландо Блум вместе 8 лет
- У артистов накопились проблемы, которые грозят разрушить их отношения
Отношения американской певицы Кэти Перри и британского актера Орландо Блума трещат по швам. Слухи об этом недавно появились в западных таблоидах, дескать оба партнера ждут завершения тура Кэти "Lifetimes", чтобы расставить точки над і.
Главной причиной проблем в паре называют творческие неудачи Перри - ее новый альбом "143" и концертная программа были восприняты не так хорошо, как она рассчитывала, и это отразилось на ее браке с Блумом. Инсайдеры рассказали Us Weekly, что "у них есть проблемы, и уже давно. Все вокруг знают об этом".
По одной из версий главный раскол между Кэти и Орландо происходит из-за постоянных отношений на расстоянии. "Они все больше времени проводят порознь. Они отдаляются друг от друга и больше не живут одной жизнью. Кэти очень занята работой, и они часто разлучаются. Это привело к напряжению", - сообщает информатор.
Другой отмечает - проблема в свадьбе, которую Пэрри и Блум так и не сыграли. Пара обручилась в 14 февраля 2019 года, а в августе 2020 года стала родителями. Однако за шесть лет так и не нашла времени узаконить отношения. "Они никогда не назначали дату свадьбы и не планировали ничего, и Орландо "смирился" с этим", - говорит инсайдер.
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Кто такая Кэти Перри?
Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.
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