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Что означает слово "прескевю": мало кто знает истинное значение

Алёна Воронина
13 июня 2024, 13:52
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С таким явлением сталкиваются многие, но лишь единицы знают термин, которым оно называется.
Украинский язык, Ольга Багний
Что означает слово "прескевю"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Бывали ли у вас такие случаи, когда какое-то слово буквально крутилось у вас на языке, а вспомнить его не удавалось? Наверняка, с таким явлением по крайней мере раз в жизни сталкивались многие люди. Но не все знают, что для обозначения такого явления существует специальный термин, который пришел к нам из одного из иностранных языков.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как называется такое явление, и рассказала, есть ли в украинском языке аналог этому иностранному слову.

"Бывает ли у вас такое, что вы хотите вспомнить какое-то слово, а не можете? Оно крутится на языке, а вспомнить не можете. Это явление называется "прескевю". Слово французское, но кое-кто уже предлагает украинские соответствия, и это слово "майжезгад". В словарях его нет, но почему бы и нет?", - отметила Ольга Багний.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, что означает слово "прескевю":

@sametak1064 У вас бывает такое, что слово крутится на языке, а вспомнить не можете? Это называется... #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ оригинальный звук - Правильно українською

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "ні Богу свічка, ні чортові кочерга". В наше время это выражение используется реже, поэтому не всем известно его точное значение.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как сказать на украинском "газировка". Неправильно говорить "газіровка" - в украинском языке такого слова нет.

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