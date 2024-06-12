Надо за 4 секунды найти странный пирог: оптическая иллюзия на проверку внимательности

Непросто будет заметить, какой именно пирог среди всех остальных является "неправильным".

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Надо за 4 секунды найти странный пирог/ YouTube

Оптические иллюзии - это сногсшибательные изображения, которые бросают вызов нашему восприятию и проверяют наши навыки наблюдения. С помощью таких загадок можно проверить свою внимательность, но заодно и потренировать ее.

Если регулярно разгадывать такие загадки, то уже очень скоро вам будет удаваться лопать их, словно орешки.

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В следующей оптической иллюзии нужно отыскать странный яблочный пирог среди большого количества других пирогов, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно спряталась разгадка.

Но задача еще больше усложняется тем, что ее нужно выполнить за ограниченное количество времени - всего за 11 секунд. Непросто будет сделать это настолько быстро.

Только самым сообразительным удастся разгадать загадку, да еще и уложиться в предложенный отрезок времени. Поэтому придется быть максимально внимательными и задействовать всю свою наблюдательность.

Нужно не отвлекаться, сосредоточиться на задании и идти вперед, каким бы трудным не казалось задание. Только целеустремленным и уверенным в себе людям покорятся задачи любой сложности.

Надо за 4 секунды найти странный пирог/ YouTube

Внизу мы оставили правильный ответ.

На одном из пирогов вместо яблока лежит две вишенки.

На одном из пирогов сверху две вишенки вместо яблока/ YouTube

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти фальшивого миллионера за 5 секунд. Кто-то из присутствующих в самолете лишь притворяется миллионером - нужно понять, кто именно.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти собаку за 6 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятана собака.

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