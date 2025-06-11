Симпатия или хитрый план: Новак сказал, почему Трамп пытается спасти Россию

Эксперт заметил, что Россия в некоторых смыслах - конкурент США.

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Почему Трамп пытается спасти Россию / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Есть несколько версий, почему Трамп спасает Россию

В частности, это может быть хитрая комбинация американской администрации

Другой вариант - личная симпатия Трампа к Путину

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак предположил, почему президент США Дональд Трамп пытается спасти диктатора Путина и Россию.

Он отметил, что товарооборот между Россией и США небольшой, мизерный, по сравнению с товарооборотом между США и Евросоюзом, Китаем или Индией.

"Да и российские энергоресурсы, конечно, Штатам не нужны, потому что они сами добывают и продают нефть и газ. Поэтому Россия в этом смысле - конкурент США. У меня есть несколько версий, почему Трамп спасает Россию: либо это хитрая комбинация американской администрации, чтобы усыпить российского медведя с гранатой в руке, либо Трамп был завербован россиянами, либо американцы ждут, когда в РФ произойдет дворцовый переворот, чтобы она и лично Путин не могли размахивать ядерной дубинкой", - подчеркнул эксперт на чате в Главреде.

По его словам, время от времени мы слышим от Москвы угрозы о применении ядерного оружия. И после блестящей операции СБУ, когда были поражены российские аэродромы, в России снова заговорили о своем праве применить ядерное оружие, потому что Украина уничтожила много самолетов российской ядерной триады.

"Есть еще один вариант - личная симпатия Трампа к Путину и другим диктаторам, например, Ким Чен Ыну и Си Цзиньпину. Трампу нравится авторитарный стиль правления, и он хочет, чтобы все слушали только его, потому что считает, что только его мнение правильное. Надеюсь, что мы имеем дело с первым вариантом, то есть что это очень хитроумная политическая комбинация США", - подытожил Новак.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак рассказал, сколько лет российская экономика позволит Путину воевать, а также что будет с ценами на продукты и тарифами в Украине до конца 2025 года:

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп прокомментировал последний разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал его "хорошим".

Трамп также говорил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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