Солнце будет припекать выше нормы: какой будет погода в Украине в августе 2024

Погода в Украине в августе будет комфортной - синоптик прогнозирует среднюю месячную температуру в пределах 20-26 градусов, в Карпатах столбики термометров покажут 17-19 градусов.
Как сообщил Укргидрометцентр, августовские температуры ожидаются на 2-2,5 градуса выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 94-116 мм, что в пределах нормы.
Отмечает также, что средняя месячная температура воздуха в августе составляет 18-24.8 °, в горных районах 16-19 ° (на высокогорье Карпат 13 ° тепла).
Абсолютный минимум температуры воздуха в августе составлял 1-7° тепла, на побережье морей 8-13° тепла, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0-2° мороза.
Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 35.7-39.8, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42, в горных районах 30-36, на высокогорье Карпат 27-28.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - прогнозы синоптиков
Погода в Украине 26 июля будет штормовой. В этот день в восточных, южных, центральных (кроме Винницкой), Житомирской, Черниговской, Сумской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В то же время во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там будут шквалы 15-20 м/с.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что сегодня во многих областях Украины будет умеренная жара. На следующей неделе в большинстве областей ожидается ощутимое ослабление жары.
С 24 по 28 июля в Киеве прогнозируют ухудшение качества воздуха. Укргидрометцентр предупредил, что концентрация диоксида азота превысит в 5 раз допустимые нормы. Это может негативно повлиять на здоровье жителей столицы.
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