Бешеный ветер и грозы: Украину накрывает мощный шторм

Погода в Украине 26 июля будет штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В то же время в этот день в восточных, южных, центральных (кроме Винницкой), Житомирской, Черниговской, Сумской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В то же время во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там будут шквалы 15-20 м/с.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 26 июля во многих областях Украины будет умеренная жара. На следующей неделе в большинстве областей ожидается ощутимое ослабление жары.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 26 июля
В Украине 26 июля будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и шквалы в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. В то же время синоптики предупреждают о возможных порывах ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°; днем 25-30°, в юго-восточной части 28-33°, в западных, Винницкой и Одесской областях 20-25° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°)", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +35
По данным meteoprog, 26 июля в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +19...+35 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +13...+23 градусов.
Погода 26 июля в Киеве
В Киеве 26 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, на какие регионы обрушится шторм. Синоптики предупреждают о том, что снижение температуры воздуха будет ощутимо уже на этой неделе.
Также сообщалось, что страну атаковал жесткий шторм - Украину будет "трясти" почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря будет мощнее, чем предыдущая.
Напомним, ранее сообщалось, что Солнце "отключит" свет и связь на Земле. Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.
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