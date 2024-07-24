Штормовой ветер, град и грозы: какие регионы будут заливать дожди

Скоро в Украину придет еще большее похолодание, говорят синоптики.

https://glavred.info/synoptic/shtormovoy-veter-grad-i-grozy-kakie-regiony-budut-zalivat-dozhdi-10583225.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 25 июля / фото: УНИАН

Погода в Украине 25 июля будет местами прохладной. Во многих областях синоптики предупреждают о грозах, шквалах и граде. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время в этот день в восточных, центральных, большинстве северных и южных областей, а также в Тернопольской и Волынской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в западных областях Украины в этот день будет прохладно - 20-25 градусов тепла. В субботу и воскресенье будет жарче, а уже в понедельник температура воздуха снизится в большинстве областей.

видео дня

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 25 июля / фото: ventusky

Погода 25 июля

В Украине 25 июля будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Одесской и Николаевской областях. Там могу быть даже град. В целом ветер в этот день будет восточный и северо-западный со скоростью 3-8 м/с. В то же время синоптики предупреждают о возможных порывах ветра - 15-20 м/с.

"Температура в южной части ночью 18-23°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 25-30°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 19-24° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 14-19°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 25 июля в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +21...+33 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 июля / фото: meteoprog

Погода 25 июля в Киеве

В Киеве 25 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 25-30°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, на какие регионы обрушится шторм. Синоптики предупреждают о том, что снижение температуры воздуха будет ощутимо уже на этой неделе.

Также сообщалось, что страну атаковал жесткий шторм - Украину будет "трясти" почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря будет мощнее, чем предыдущая.

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце "отключит" свет и связь на Земле. Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред