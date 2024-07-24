Украину накроют дожди и грозы: в каких областях ждать осадков

Погода в Украине будет преимущественно сухой и солнечной, местами температура будет на уровне +32 градуса. Но в некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

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Погода в Украине - Украину накроют дожди и грозы/ unsplash.com

Погода в Украине в четверг, 25 июля, будет в основном сухой и солнечной. Во многих областях температура воздуха снова может подниматься до уровня +30...+32 градусов.

Однако в некоторых областях в этот день ожидаются осадки. Дожди с грозами могут выпадать в западных регионах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"В четверг в Украине. В западных областях - дожди, грозы, прохлада. +20...+25 градусов. На севере - без осадков, лишь на Житомирщине локальные грозовые дожди. Днем +24...+28 градусов. На востоке - сухо, солнечно, +27...+30 градусов. В центральных областях - без осадков, +26...+30 градусов, в Винницкой области +23...+25 градусов. В южной части дождь с грозой местами возможен только в Одесской области. В течение дня +28...+32 градуса", - отметила Диденко.

Погода в Украине 25 июля/ meteoprog

В Киеве 25 июля ожидается сухая погода с температурой воздуха около +27 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине станет прохладнее

После усиления жары, которое ожидается в субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, ожидается снижение температуры с понедельника, 29 июля.

"Суббота и воскресенье действительно будут жаркими, но, по новым данным, в понедельник температура воздуха снизится в большинстве областей Украины. О безвозвратном прекращении жары, конечно, речь пока не идет", - отметила синоптик.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее стало известно, когда вернется невыносимая жара +37 градусов - синоптик назвала дату. Уже скоро снова ударит очень жаркая погода, но температура воздуха будет зашкаливать не во всех областях.

Также ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение - стало известно, где влупят грозовые дожди, град и шквалы.

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце "отключит" свет и связь на Земле. Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.

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