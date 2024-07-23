Когда вернется невыносимая жара +37 градусов: синоптик назвала дату

Уже скоро снова ударит очень жаркая погода, но температура воздуха будет зашкаливать не во всех областях.

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Погода в Украине - когда вернется невыносимая жара +37 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине после незначительного снижения температуры воздуха скоро снова станет жаркой. Сильная жара вернется со следующих воскресенья и понедельника, 28 и 29 июля. Самые высокие температуры воздуха будут в южных областях и на юго-востоке нашего государства - там будет наблюдаться +34...+37 градусов.

Но до +40 градусов температура уже не должна подниматься. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 24 июля

Синоптик отметила, что в среду, 24 июля, в большинстве областей Украины дневная температура воздуха будет достигать отметки +25...+29 градусов, в южной части будет +30...+34 градуса. Ночью в Украине ожидается +16...+20 градусов.

"Дожди с грозами вероятны в среду в западных областях, на остальной территории Украины завтра будет сухая солнечная погода", - говорит Диденко.

Погода в Украине 24 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 24 июля

В Киеве в среду дождей не ожидается. Ночью столбики термометров будут показывать +18 градусов, днем +28 градусов.

Когда в Украине снова будет жара

Диденко отметила, что в четверг и пятницу, 25 и 26 июля, погода будет преимущественно свежей на большей части территории нашего государства, кроме значительной части юга и юго-востока. А в воскресенье-понедельник (28 и 29 июля) жара в Украину вернется - будет до +30...+34 градусов.

"Самой высокой будет температура воздуха в южной части Украины, +34...+37 градусов. Вообще, в ближайшее время юг Украины стабильно удерживает, больше или меньше, жаркую сухую погоду", - отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, на какие регионы обрушится шторм. Синоптики предупреждают о том, что снижение температуры воздуха будет ощутимо уже на этой неделе.

Также сообщалось, что страну атаковал жесткий шторм - Украину будет "трясти" почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря будет мощнее, чем предыдущая.

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце "отключит" свет и связь на Земле. Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.

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