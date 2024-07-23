Солнце "отключит" свет и связь на Земле: что случилось

Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.

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На Земле могут возникнуть перебои со светом и радиосвязью / Фото: pixabay.com

Специалисты NASA зафиксировали выброс темной плазмы на Солнце, который с вероятностью 60 процентов может вызвать отключения электроэнергии на Земле на этой неделе.

Как пишет The Daily Mail, "холодная" солнечная вспышка с температурой около 36 000 градусов по Фаренгейту (F) составляет примерно четверть температуры "теплых" солнечных вспышек, средняя температура которых составляет 144 000 градусов по Фаренгейту (F), и которые гораздо лучше изучены учеными.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в понедельник, 22 июля, выпустило предупреждение о том, что этот импульс темной плазмы может привести к "колебаниям в электросети". Также вспышка может нарушить работу радио, авиационной и спутниковой связи.

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Так называемые "холодные" солнечные вспышки, которые стали предметом серьезного изучения астрофизиков лишь в последнее десятилетие, по-видимому, не менее интенсивны в плане микроволнового излучения, чем "теплые" солнечные вспышки.

Согласно исследованию 2023 года, эти низкотемпературные солнечные вспышки создают "более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения" — точной формы излучения, которая отвечает за интенсивное и разрушительное радиоизлучение вспышки.

Сообщается, что в течение следующих 24 часов существует 60-процентная вероятность новых солнечных вспышек среднего уровня или класса М, а также 15-процентная вероятность более экстремальной вспышки класса X, которая может вызвать отключение радиосвязи по всему миру.

Однако эта недавняя "холодная" солнечная вспышка класса М произошла в области солнечных пятен под названием AR3757 поздно вечером в воскресенье, 21 июля.

В частности, вспышка имела класс М1, что находится на нижнем конце десятибалльной шкалы в пределах среднего диапазона М.

Солнечные вспышки делятся на четыре буквенные категории по своей интенсивности: вспышки класса X являются самыми интенсивными, за ними следуют M, C и самые слабые — B.

Только вспышки X и M излучают энергию, достаточно мощную, чтобы повлиять на Землю, где их электромагнитные импульсы могут вызвать сбои в связи и электроснабжении.

За последние 24 часа не менее шести солнечных вспышек класса М стали причиной сбоев радиосвязи по всему миру, включая одну вспышку класса М1, которая привела к отключению радиосвязи в некоторых частях Западного полушария, и три вспышки в Азии.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Афинского университета, самой крупной из них была вспышка класса M3.2, которая привела к отключению радиосвязи в Тихом океане поздно вечером в воскресенье.

Эксперты предупреждают, что в следующем году Землю ожидают более сильные солнечные бури. Солнце достигнет своего "солнечного максимума" в разгар лета следующего года - в июле 2025-го. Таким образом, в течение следующего года или двух нас могут ожидать гораздо более сильные штормы.

Смотрите видео - NASA зафиксировало извержение, которое может повлечь за собой отключение света:

Как сообщал Главред, 23 июля Украину начала накрывать новая магнитная буря. Она пока что держится на уровне 3-х баллов. Ожидается, что 24 июля мощность магнитной бури повысится до почти семи баллов.

Что такое NASA? Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Находится в подчинении непосредственно президента США. NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. С момента своего создания NASA возглавляет большинство американских инициатив по исследованию космоса, включая миссии по посадке на Луну "Аполлон", космическую станцию "Скайлэб", а затем и Спейс шаттл. NASA поддерживает Международную космическую станцию и курирует разработку космического корабля "Орион", "Space Launch System", Commercial Crew Program и планируемой космической станции "Lunar Gateway".

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