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Найти красную ложку на фото за 6 секунд сможет только гений: загадка на внимательность

Алёна Воронина
24 июля 2024, 03:30
18
Непросто будет понять, какая именно из этих ложек на самом деле имеет красную окраску.

Загадка
Надо найти красную ложку на фото за 6 секунд/ Instagram

Оптические иллюзии могут запутать и обмануть кого угодно, ведь созданы они таким образом, чтобы разгадку можно было заметить не сразу, а только после приложения немалого количества усилий.

С помощью таких загадок можно проверить свою внимательность и сообразительность. Но это не единственная функция, которую они выполняют. Также таким образом можно улучшить свои навыки разгадывания логических задач. Кроме этого, подобные загадки можно использовать просто для того, чтобы интересно и с пользой провести свободное время.

видео дня

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать красную ложку на картинке, пишет jagranjosh.

На рисунке мы видим четыре ложки, которые, без сомнения, имеют разную окраску. Но с фотографии убрали насыщенность, что мешает сразу понять, какой цвет имеет каждый из этих отдельных предметов.

Придется хорошо постараться и приложить много усилий, чтобы отгадать, где среди этих ложек спряталась та, что имеет красную окраску.

Но задание усложняется еще и тем, что его нужно разгадать за ограниченный отрезок времени - всего за 6 секунд. Непросто будет сделать это настолько быстро.

Загадка
Надо найти красную ложку на фото за 6 секунд/ Instagram

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и разгадать загадку настолько быстро, как только вам удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Красная ложка под номером 4/ Instagram

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только самые внимательные найдут 3 отличия по картинке с котом за 12 секунд. Придется применить всю свою внимательность, чтобы понять, чем именно отличаются две почти одинаковые картинки.

Также ранее мы рассказывали о непростой загадке для самых внимательных, в которой нужно найти муравья за 8 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятан маленький муравей - найти его смогут только самые сообразительные.

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