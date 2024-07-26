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BILD пишет о подготовке крупного наступления РФ в Часовом Яру: что известно

Яна Ставская
26 июля 2024, 15:48
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Тем временем главнокомандующий Александр Сырский сообщил о наращивании врагом своей группировки в Украине.
BILD пишет о подготовке крупного наступления РФ в Часовом Яру: что известно
ВС РФ усиливает давление на фронт / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

Российские оккупанты намерены наступать на "дорогу жизни" в Часовом яру широким фронтом, уверен аналитики BILD Юлиан Рёпке. Это, по его словам, утруднит оборону ВСУ на данном участке.

"Продвигаясь на запад от Авдеевки, ВС РФ угрожают автотрассе T0504, которую называют "дорогой жизни", - сказал Рёпке.

Сейчас это основной маршрут снабжения группировки ВСУ в районе Часового Яра. Одновременно российская армия расширяет плацдарм вокруг Очеретино, захватывая окрестные сёла, чтобы выйти на оперативное пространство.

видео дня

Как считает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, эти два манёвра связаны друг с другом.

"Напрямую до трассы россиянам осталось около 6 км через село Воздвиженка. Но украинские защитники уже выстроили там крепкую оборону и успешно сдерживают ВС РФ на этом узком участке", - отмечает он.

Но если Россия захватит как можно больше территории к западу, то сможет наступать на север в направлении трассы широким фронтом. Тогда обороняться ВСУ будет гораздо сложнее.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Россия наращивает группировку, но не для наступления

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя слова главнокомандующего Александра Сырского в интервью The Guardian о наращивании группировку ВС РФ в Украине до 690 тысяч тел, подчеркнул, что этот ресурс необходим РФ не для наступления, а для обороны.

ВПК России не может обеспечить всех этих оккупантов должным числом нового оружия. Кремль до сих пор держится благодаря запасам советского вооружения, которые с каждым месяцем все больше истощаются и в скором будущем достигнут своего предела.

"Эта вся масса необходима российскому командованию для того, чтобы хотя бы удержать то, что будет захвачено по состоянию на конец 2024 года. То есть 690 тысяч российским командованием рассматривается как живой щит, который в едином плане должен будет сдерживать контратаки Сил обороны Украины в 2025 году, пока Москва, активизируя все свои рычаги, будет добиваться принуждения Украины к миру", - объяснил Коваленко.

Война в Украине - последние новости

Как писал The Economist, истощение России в технике достигнет критической точки в 2025 году. Больше всего, отмечают аналитики, проблема для России заключается в танках и другой тяжелой техники.

Армия Украины имеет потенциал истощать войска агрессора РФ еще 2 года, но реализовать подобные планы будет сложно без западных союзников. Россия к 2026 году исчерпает большую часть запасов своей военной техники, предсказывал, в свою очередь, Forbes.

В настоящее время усилить наступление ВС РФ на указанном участке больше нечем — все резервы, подготовленные для Торецкого направления, были брошены на прорыв в районе Нью-Йорка. По словам военного эксперта Олега Жданова, у России истощены силы — "оперативного резерва больше нет".

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