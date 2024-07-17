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Истощение России в технике достигнет критической точки в 2025 году — The Economist

Яна Ставская
17 июля 2024, 15:52
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Уже к концу лета ВС РФ, вероятнее всего, перейдут в оборону. Это объясняет спешку Путина усадить Украину за стол "переговоров".
Истощение России в технике достигнет критической точки в 2025 году — The Economist
The Economist предсказывает истощение РФ в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", instagram/libkos

Наступление России на Харьков "сходит на нет", а успехи страны-агрессора в других местах, особенно на Донбассе, были и стратегически тривиальными, и достигнутыми только огромной ценой. Теперь вопрос в том, как долго Россия сможет поддерживать свой текущий темп операций. По мнению The Economist, критической точки в истощении РФ следует ожидать во второй половине 2025 года.

По мнению авторов статьи, ключевой вопрос здесь не в живой силе, так как РФ может мобилизовать до 250 тысяч русских и наемников ежемесячно. Ключевой вопрос здесь в способности ВПК России восполнить потери в технике.

Сообщается, что Россия до этого времени практически пользовалась еще изготовленным в СРСР оборудованием. Например, по подсчету экспертов, в 2024 году Россия может выпустить только 30 новых танков. Но и эти танки — всего лишь модернизация старых советских.

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Производство тяжелой техники также затрудняется наложенными Западом санкциями, из-за чего многие комплектующие россиянам теперь сложнее или вообще невозможно достать.

В то же время поставки КНДР снарядов компенсируются изношенными стволами. К началу 2024 года России удалось заменить до 4800 стволов, но без западных технологий темпы по ремонту оборудования будут только падать.

Но больше всего, отмечают аналитики, проблема для России заключается в танках и другой тяжелой техники. Критическая точка — при нынешних потерях ВС РФ — наступит во второй половине 2025 года.

Известно, что до февраля 2024 года на хранении в России могло быть до 3200 танков, но 70% из них "не сдвинулись с места", то есть не были переданы непосредственно оккупантам на фронт.

Но эксперты уверены, что уже в конце лета российские войска будут вынуждены занять оборонительные позиции, что, с другой стороны, объясняет спешку Путина усадить Украину за стол переговоров на невыгодных для Киева условиях.

Война в Украине - бои на истощение

Армия Украины имеет потенциал истощать войска агрессора РФ еще 2 года, но реализовать подобные планы будет сложно без западных союзников. Россия к 2026 году исчерпает большую часть запасов своей военной техники, предсказывал Forbes.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, в свою очередь, отметил, что в Украине продолжается война на истощение. Агрессор пытается сломать волю украинского народа, а также заставить Запад потерять доверие и волю.

"Если подумать, почти 8 месяцев не поступало вооружение от США и все равно Россия не могла победить Украину. Именно поэтому я уверен, что Украина на самом деле победит Россию", - заявил Бен Ходжес.

Как писал Главред ранее, разница в артиллерийских выстрелах между Украиной и Россией сократилась с 1:7 до 1:3. Тем не менее враг почувствовал первый снарядный голод. Агрессору существенно не хватает боеприпасов, чтобы хаотично забрасывать позиции ВСУ, как это было ранее.

Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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