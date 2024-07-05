Война на истощение: генерал сделал серьезное заявление о победе России в войне

Американский генерал заявил, что агрессор пытается сломать волю украинского народа.

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Когда на фронте произойдет прорыв / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес уверен в победе Украины в войне с Россией.

"Россия признает, что она не может победить Украину сейчас. У них нет возможности полностью победить Украину до тех пор, пока Запад будет продолжать оказывать поддержку. Поэтому Россия делает следующее: она преследует гражданские цели, не беспокоясь, сколько невинных они убьют, ее также не беспокоит, сколько собственных солдат погибнет", - заявил Ходжес, передает ТСН.

Он отметил, что в Украине продолжается война на истощение. Агрессор пытается сломать волю украинского народа, а также заставить Запад потерять доверие и волю.

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В то же время американский генерал обратил внимание на важный момент.

"Если подумать, почти 8 месяцев не поступало вооружение от США и все равно Россия не могла победить Украину. Именно поэтому я уверен, что Украина на самом деле победит Россию", - заявил Бен Ходжес.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

Ситуация на фронте: что известно

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