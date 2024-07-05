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Война на истощение: генерал сделал серьезное заявление о победе России в войне

Юлия Закрепа
5 июля 2024, 20:51
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Американский генерал заявил, что агрессор пытается сломать волю украинского народа.
Война на истощение: генерал сделал серьезное заявление о победе России в войне
Когда на фронте произойдет прорыв / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес уверен в победе Украины в войне с Россией.

"Россия признает, что она не может победить Украину сейчас. У них нет возможности полностью победить Украину до тех пор, пока Запад будет продолжать оказывать поддержку. Поэтому Россия делает следующее: она преследует гражданские цели, не беспокоясь, сколько невинных они убьют, ее также не беспокоит, сколько собственных солдат погибнет", - заявил Ходжес, передает ТСН.

Он отметил, что в Украине продолжается война на истощение. Агрессор пытается сломать волю украинского народа, а также заставить Запад потерять доверие и волю.

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В то же время американский генерал обратил внимание на важный момент.

"Если подумать, почти 8 месяцев не поступало вооружение от США и все равно Россия не могла победить Украину. Именно поэтому я уверен, что Украина на самом деле победит Россию", - заявил Бен Ходжес.

Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что Украина готовит новые бригады для наступления ВСУ. Аналитики Института изучения войны сообщили, что Украина решает свои кадровые проблемы и формирует новые бригады, но запоздалые и недостаточные поставки западного вооружения. Аналитики объяснили, что у Украины нет времени и гибкости.

Майор запаса НГУ Алексей Гетьман заявил о подготовке отхода ВСУ из Часового Яра. Он сообщил, что россияне перебросили в Часов Яр большое количество живой силы и техники, используя авиацию и сравнивая его с землей. Однако, в Часовом Яру россияне несут большие потери.

В ISW рассказали, что происходит в Волчанске - оккупанты попали в окружение. Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Украинские военные непосредственно не штурмуют агрегатный завод.

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