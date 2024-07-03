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США объявили о новом пакете помощи Украине: что передают

Яна Ставская
3 июля 2024, 21:45обновлено 3 июля, 22:31
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Это уже седьмой транш с оружием с момента подписания Байденом закона о финансировании помощи Украине.
США объявили о новом пакете помощи Украине: что передают
В Украину прибудет новая партия оружия от США / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны США, Офис президента

США объявили о передаче нового пакета военной помощи Украине. Это уже седьмой транш с момента подписания Байденом дополнения к закону о национальной безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Что входит в военный пакет размером на 150 млн долларов:

  • ракеты для ЗРК HAWK;

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  • боеприпасы для HIMARS;

  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

  • минометные снаряды калибра 81 мм;

  • ракеты TOW;

  • противотанковые системы Javelin и AT-4;

  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

  • подрывное оборудование и боеприпасы;

  • тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

  • тактические аэронавигационные системы и оборудование обеспечения самолетов;

  • запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.

Вторая часть пакета предусматривает передачу ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS на сумму 2,2 млрд долларов. Эти ракеты будут предоставлены по ускоренной процедуре за счет изменения очередности зарубежных поставок США.

Военная помощь США - последние новости

Как писал Главред, в пакет 2,3 млрд долларов войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США. При этом Украина получит ракеты для систем Patriot и NASAMS по ускоренному графику.

Известно, что США ставят на "стоп" все другие контракты по оборонным заказам, в приоритете - Украина. Президент Джо Байден заявил, что США обязались поставлять Украине дополнительные системы ПВО, в частности батареи Patriot.

Тем не менее, Зеленский констатировал, что западное оборудование поступает на фронт очень медленно.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным (его, - Главред) исполнением у нас действительно очень, очень, очень долгое ожидание", - высказался президент.

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