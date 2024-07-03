США объявили о новом пакете помощи Украине: что передают

США объявили о передаче нового пакета военной помощи Украине. Это уже седьмой транш с момента подписания Байденом дополнения к закону о национальной безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Что входит в военный пакет размером на 150 млн долларов:
ракеты для ЗРК HAWK;видео дня
боеприпасы для HIMARS;
артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
минометные снаряды калибра 81 мм;
ракеты TOW;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
подрывное оборудование и боеприпасы;
тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
тактические аэронавигационные системы и оборудование обеспечения самолетов;
запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.
Вторая часть пакета предусматривает передачу ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS на сумму 2,2 млрд долларов. Эти ракеты будут предоставлены по ускоренной процедуре за счет изменения очередности зарубежных поставок США.
Военная помощь США - последние новости
Как писал Главред, в пакет 2,3 млрд долларов войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США. При этом Украина получит ракеты для систем Patriot и NASAMS по ускоренному графику.
Известно, что США ставят на "стоп" все другие контракты по оборонным заказам, в приоритете - Украина. Президент Джо Байден заявил, что США обязались поставлять Украине дополнительные системы ПВО, в частности батареи Patriot.
Тем не менее, Зеленский констатировал, что западное оборудование поступает на фронт очень медленно.
"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным (его, - Главред) исполнением у нас действительно очень, очень, очень долгое ожидание", - высказался президент.
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