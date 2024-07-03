УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Госдепе назвали условие расширения ударов ВСУ оружием США по территории РФ

Алексей Тесля
3 июля 2024, 10:38
79
Сейчас Белый дом ограничивает использование оружия США на территории РФ в пределах 100 километров.
США, Украина, ATACMS
США могут расширить радиус применения оружия Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Вооруженные силы Украины смогут расширить дальность применения американского оружия, если страна-агрессор РФ попытается расширить нынешний фронт, заявил помощник Госсекретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен.

Как подчеркнул он в ходе слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям, сейчас Белый дом ограничивает использование американского оружия на территории России в пределах 100 километров от границы Украины, сообщает "Голос Америки".

"Если Россия попытается расширить фронт, Украине будет разрешено достигать целей на большем расстоянии", - отметил представитель Госдепа.

видео дня

Вместе с тем американский чиновник уточнил, что Россия теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских сил вблизи границ, поэтому приоритетом США является предоставление оружия и сосредоточение его "в областях острой необходимости".

"Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь", - пояснил он.

В свою очередь республиканец Томас Кин во время слушаний в комитете отметил, что изменение политики относительно разрешения Украине поражать цели на российской территории произошло только после начала нового наступления РФ под Харьковом. И даже тогда, по словам республиканца, "администрация прибегла к полумерам".

На сегодня требование снять ограничения на использование американского оружия Украиной имеет двухпартийную поддержку - как среди республиканцев, так и среди демократов, добавил во время заседания комитета республиканец Джо Уилсон.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Удары западным оружием по территории РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина может наносить удары по территории РФ, чтобы сдержать наступление оккупантов на Харьковском направлении, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил, что речь идет о территориях вблизи Харьковской области.

Напомним, что Украина мощно ударила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США. Известно, что Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, что в десятках километров к северу от российско-украинской границы.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение на удары по России. Сейчас на вооружении Украины есть такое французское оружие как артиллерийские установки CAESAR, TFR-1, броневики VAB, а также крылатые ракеты дальностью поражения до 250 км SCALP.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

военная помощь Госдепартамент США война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Что-то происходит": в ВМС ВСУ прокомментировали ночные взрывы в Новороссийске

"Что-то происходит": в ВМС ВСУ прокомментировали ночные взрывы в Новороссийске

12:00 Украина
Выборы во Франции: способна ли Марин Ле Пен втянуть Париж в парламентский кризис

Выборы во Франции: способна ли Марин Ле Пен втянуть Париж в парламентский кризис

11:40 Мнения
Среди пострадавших – девочка-подросток: в Днепре жертвы и раненые после удара РФ

Среди пострадавших – девочка-подросток: в Днепре жертвы и раненые после удара РФ

11:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В России скоропостижно скончался популярный актер 6902

В России скоропостижно скончался популярный актер

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek 6030

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek

Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречки 5266

Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречки

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт 3545

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт

Последние новости

12:14

Тест на дальтонизм: как по картинке определить ваше восприятие цвета

12:09

О заморозке можно забыть: как сохранить укроп на зиму - интересные способыВидео

12:00

"Что-то происходит": в ВМС ВСУ прокомментировали ночные взрывы в Новороссийске

11:58

ГУР уничтожило десяток единиц техники оккупантов: появились яркие кадрыВидео

11:40

Выборы во Франции: способна ли Марин Ле Пен втянуть Париж в парламентский кризисмнение

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
11:38

Известный комик выехал из Украины и намекнул, что возвращаться не планируетВидео

11:34

Среди пострадавших – девочка-подросток: в Днепре жертвы и раненые после удара РФФотоВидео

11:31

Новый холостяк Александр "Терен" обольстительно станцевал бачатуВидео

11:12

Под угрозой 2 области Украины: РФ изменила тактику для наступления - генерал-разведчик

Реклама
10:59

Нет паспорта РФ - нет жилья: в Скадовске мародерствуют оккупанты

10:43

Украинцам выплатят до 3100 гривен ко Дню Независимости: кто получит деньги - ПФУ

10:42

Аналог иранского Shahed: Китай разрабатывает ударные дроны для РФ

10:38

В Госдепе назвали условие расширения ударов ВСУ оружием США по территории РФ

10:31

Китайский гороскоп на завтра 4 июля: Змеям - сложный день, Собакам - приход финансов

10:14

Агрономы: Использование безопасных СЗР делает невозможной потраву пчел

10:01

Кристина Орбакайте высказалась об Алле Пугачевой и заговорила о мире со сцены

09:47

Путин считает, что выиграет войну: в ISW раскрыли шокирующую тактику диктатора

09:41

Уступок по территориям не будет: Ермак жестко ответил на план Трампа по Украине

09:38

В Днепре прогремели взрывы: три человека погибли, 18 - пострадали

09:07

"Требовали продюсеры": у Кристины Соловий много вопросов к Артему Пивоварову

Реклама
09:00

Мирный план Трампа для громкой победы Украинымнение

08:57

Оккупанты засуетились на Торецком направлении: в ISW сказали, в чем опасность

08:55

Войну может прекратить один телефонный звонок: президент Финляндии раскрыл детали

08:52

Гороскоп на завтра 4 июля: Стрельцам пора к врачу, Раки - разбогатеют

08:26

В Новороссийске гремели взрывы: в РФ заявили об атаке морских дронов

08:13

Условие присоединения Украины к НАТО: в Пентагоне расставили все точки над "і"

08:10

Почему Украина страдает от экономических проблем?мнение

06:10

Как РФ устроила налет дронов по Украине в июне: что стоит знатьмнение

04:40

Почему стиральная машина бьется током: как избежать смертельной опасности

04:15

Только единицы найдут слово за 5 секунд: загадка для самых сообразительных

03:32

Без кондиционера и вентилятора: как охладить квартиру в жару - лучшие советы

02:30

Нужно ли чистить молодую картошку перед тем как варить: ответ сразит наповалВидео

02:00

Мужчина прятался от камер: Кристину Орбакайте разоблачили

01:51

Гороскоп на июль 2024 для Рыб: новый доход и хорошие новостиВидео

01:25

Русское (не)гостеприимство: на Канье Уэста в РФ написали донос после его визита

00:57

Фронтвумен The Hardkiss показала трогательный "подарок" от фанатки

00:43

Трамп хочет "отдать" Путину украинские земли, чтобы закончить войну в Украине

00:40

Кристина Агилера поразила своим экстремальным похудениемВидео

00:19

Невероятно сильная магнитная буря: Украину атаковал новый почти 6-балльный шторм

00:01

Отчаянный шаг: король Чарльз ведет переговороы с Гарри

Реклама
02 июля, вторник
22:47

В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня: что должна сделать РФ

22:47

Сийярто консультировался с Москвой, пока Орбан уговаривал Зеленского

22:08

Россия нарушила воздушное пространство страны НАТО: появилась реакция МИД

22:00

Мужчина купил рыбные консервы в магазине: то, что он нашел внутри - противно

21:25

В Севастополе горит база оккупантов: "губернатор" придумал глупую отмазку

21:11

Наказание до 2500 фунтов стерлингов: почему в Британии штрафуют за осу в машине

21:10

"Ей легко дашь 33": 17-летняя внучка Маслякова перебрала с пластикой - Сеть удивленаФото

20:52

"Война заканчивается": Украина сокращает расходы на военные нужды

20:31

Будут белоснежными: как отмыть желтые пятна на подушках без стирки - топ-3 метода

20:19

Лукашенко раскудахтался об украинской армии под боком: бредит эскалацией

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять