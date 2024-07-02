УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

Анна Косик
2 июля 2024, 17:31
40
В Штатах с приближением к саммиту НАТО прогнозируют и позитивные изменения в вопросе укрепления противовоздушной обороны Украины.
ПВО, Блинкен
Западные партнеры объявят об усилении противовоздушной обороны Украины перед Саммитом НАТО / Коллаж: Главред, фото: Госдепартамент США, flickr

Государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал новые объявления об усилении ПВО Украины от союзников до Саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Во время разговора о внешней политике США, которую опубликовал Государственный департамент США, он заявил, что для военного и экономического потенциала Украины просто необходимо обеспечение противовоздушной обороны для защиты районов, в которых вкладываются инвестиции.

"Мы это делаем. Я думаю, что вы увидите больше новостей об этом в ближайшее время, когда мы будем приближаться к саммиту НАТО, который состоится на следующей неделе", - добавил он.

видео дня

Блинкен прокомментировал и развитие отечественной оборонно-промышленной базы Украины. Оно происходит благодаря интеграции с западными странами. А еще, за счет попыток США стимулировать инвестиции частного сектора в Украине, возникает возможность для процветания украинской экономики.

"Мы уже видим, что через Черное море Украина экспортирует столько же, сколько экспортировала до февраля 2022 года. При правильном инвестировании экономика Украины имеет огромный потенциал", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США в очередной раз подчеркнул, что несмотря на масштабные планы по захвату Украины, страна-агрессор Россия никогда не достигнет поставленной цели. В первую очередь из-за стойкости и мужества украинцев, а также из-за объединения более 50 стран во главе с США для поддержки Украины.

Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Помощь от мероприятия по усилению ПВО Украины

Ранее стало известно, что Украина получит новый пакет военной помощи от США на 150 миллионов долларов, который будет включать в себя ракеты для ПВО HAWK.

Кроме этого накануне Financial Times сообщили, что США могут передать Украине до восьми батарей для зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые сейчас расположены в Израиле.

Напомним, Испания уже передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. Вторая партия ракет от Испании прибыла в Украину в дополнение к первой партии, которую доставили в конце апреля.

Больше новостей о военной помощи от западных партнеров:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ПВО Энтони Блинкен Госдепартамент США
Реклама

Главное за день

Графики отключения света на 3 июля: когда ограничения будут более жесткими

Графики отключения света на 3 июля: когда ограничения будут более жесткими

17:34 Украина
Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

17:31 Мир
Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

16:52 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в братской стране 9344

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в "братской" стране

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки 6085

До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки

Вали отсюда : Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ 5322

"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

Получается, ты врала : российский актер наехал на Софию Ротару 3708

"Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару

Последние новости

17:44

Мимо не пролетит ни одна: как сделать ловушку для мух в домашних условиях

17:42

Можно ли молиться лежа на кровати: священник ответил, является ли это грехомВидео

17:34

Графики отключения света на 3 июля: когда ограничения будут более жесткими

17:31

Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

17:19

Как убрать мелкие царапины на телефоне за 15 минут: от нового не отличить

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
17:04

Тест для мужчин: длина безымянного пальца расскажет о вашей личности

16:55

Потери врага большие: чем может обернуться для РФ наступление на Торецк

16:52

Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

16:49

Закроют небо над городами: в Defense Express заявили о передаче 24 истребителей F-16

Реклама
16:07

Будут неожиданные последствия: какие приметы нельзя нарушать 3 июля

16:00

РФ бьет по авиабазе ВСУ, где могут развернуть F-16: в Reuters узнали детали

15:54

В России скоропостижно скончался популярный актер

15:53

Долежит вплоть до следующего урожая: "золотые" правила, как хранить свежий картофельВидео

15:51

27 тысяч в ряды ВСУ: в Минюсте озвучили, сколько заключенных могут мобилизовать

15:40

Популярный украинский комик идет в ВСУВидео

15:30

Магнит для насекомых: кого чаще всего кусают комары - простое объяснениеВидео

15:20

Что значит "гріти чуба": мало кто знает истинное значение выраженияВидео

15:04

Полиция не выдала: экс-муж путинистки Снежаны Егоровой не смог увидеть детей в Турции

14:35

"Посмотрите, какое чудо": Наталья Могилевская делает еще одно доброе дело

14:29

"Прекращение огня" и глобальное соглашение: о чем говорили Зеленский и ОрбанВидео

Реклама
14:21

В Украине ударит +37 градусов: где будет самая сильная жара

14:20

Зачем Орбан приехал в Киев?мнение

14:15

Звезды сошлись: Элина Свитолина показала фото с Дэвидом Бекхэмом

14:14

Действует мгновенно: автоинструктор назвал лучший способ охладить машину в жаруВидео

13:51

Выстоим "несколько недель": в Эстонии выдали заявление о войне с РФ

13:33

Китайский гороскоп на завтра 3 июля: Змеям - коварные сплетни, Собакам - решение проблем

13:05

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт

13:02

Порошенко приехал к военным и вдовам погибших воинов в рубашке за 2250 евро - блогер

12:56

В Курске в РФ масштабный пожар: огонь охватил большую военную базуВидео

12:34

Без вантуза и химии: 3 дешевых способа пробить засор за 20 минут

12:26

Самолеты под открытым небом: в Forbes оценили потери после ударов по Миргороду

12:11

Гороскоп на июль 2024 для Водолеев: чего ждать в любви, карьере и финансахВидео

12:02

Дети Джамалы вернулись жить в Украину - подробности

11:51

Как выглядит и чем занимается внебрачный сын Лукашенко

11:32

РФ начала председательство в Совбезе ООН - будут ли говорить об Украине

11:28

Гороскоп на завтра 3 июля: Весам нужен отдых, Скорпионы получат возможность

11:28

"Это в интересах НАТО": дипломат сказал, как изменится предоставление военной помощи Украине

11:24

Армия РФ может в любой момент начать наступление на Сумщине или Харьковщине

11:18

РФ штурмует в лоб: подполковник рассказал о новой тактике россиян на востоке

10:56

Чего не хватает помидорам, если желтеют листья: чем покормить растения и спасти урожай

Реклама
10:50

Что сделать со старых полотенец - 3 полезные поделки

10:47

Церковный праздник 3 июля: что нельзя делать в этот день

10:34

Потеряет ли Путин союзника в лице Орбанамнение

10:24

Орбан прибыл в Киев на встречу с Зеленским и анонсировал "первые шаги к миру"

10:17

Демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом в президенты: в Bloomberg объяснили

09:32

"Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару

09:20

Смерть от рук киллеров: в Киеве умер казахстанский оппозиционер Айдос Садыков

08:32

Армия РФ вошла на Сумщину: в ISW раскрыли цель оккупантов

08:26

"Есть определенные потери": Игнат об ударе окупантов по аэродрому в Миргороде

08:20

"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять