Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

В Штатах с приближением к саммиту НАТО прогнозируют и позитивные изменения в вопросе укрепления противовоздушной обороны Украины.

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Западные партнеры объявят об усилении противовоздушной обороны Украины перед Саммитом НАТО / Коллаж: Главред, фото: Госдепартамент США, flickr

Государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал новые объявления об усилении ПВО Украины от союзников до Саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Во время разговора о внешней политике США, которую опубликовал Государственный департамент США, он заявил, что для военного и экономического потенциала Украины просто необходимо обеспечение противовоздушной обороны для защиты районов, в которых вкладываются инвестиции.

"Мы это делаем. Я думаю, что вы увидите больше новостей об этом в ближайшее время, когда мы будем приближаться к саммиту НАТО, который состоится на следующей неделе", - добавил он. видео дня

Блинкен прокомментировал и развитие отечественной оборонно-промышленной базы Украины. Оно происходит благодаря интеграции с западными странами. А еще, за счет попыток США стимулировать инвестиции частного сектора в Украине, возникает возможность для процветания украинской экономики.

"Мы уже видим, что через Черное море Украина экспортирует столько же, сколько экспортировала до февраля 2022 года. При правильном инвестировании экономика Украины имеет огромный потенциал", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США в очередной раз подчеркнул, что несмотря на масштабные планы по захвату Украины, страна-агрессор Россия никогда не достигнет поставленной цели. В первую очередь из-за стойкости и мужества украинцев, а также из-за объединения более 50 стран во главе с США для поддержки Украины.

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Помощь от мероприятия по усилению ПВО Украины

Ранее стало известно, что Украина получит новый пакет военной помощи от США на 150 миллионов долларов, который будет включать в себя ракеты для ПВО HAWK.

Кроме этого накануне Financial Times сообщили, что США могут передать Украине до восьми батарей для зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые сейчас расположены в Израиле.

Напомним, Испания уже передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. Вторая партия ракет от Испании прибыла в Украину в дополнение к первой партии, которую доставили в конце апреля.

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