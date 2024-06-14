HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

Берлин отправит Киеву боеприпасы, стрелковое оружие, 4 млн патронов, а также средства для разминирования и обезвреживания снарядов, заявили в правительстве ФРГ.

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Украина получит от Германии дополнительные HIMARS и IRIS-T / Коллаж: Главред, фото: Википедия, DVIDSHUB Flickr

Германия выделила Украине новый пакет военной помощи, который включает несколько единиц РСЗО HIMARS, зенитных ракетных систем IRIS-T, танки Leopard, и другую бронетехнику. Кроме того, Берлин отправит Киеву боеприпасы, стрелковое оружие, несколько миллионов патронов и другую помощь.

Как сообщает правительство ФРГ, государство для военной помощи Украине в 2024 году предусмотрело 7,1 млрд евро.

Новый пакет помощи Украине от Германии – что он включает:

10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;

20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;

зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;

зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;

три реактивных артиллерийских системы HIMARS;

два мостоукладчика BEAVER

две бронированные инженерные машины Dachs;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;

4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

16 топливозаправщиков;

Кратко о HIMARS / Инфографика: Главред

Что известно о HIMARS HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. видео дня Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

Кроме того, ФРГ в рамках этого же пакета передаст Украина боеприпасы, стрелковое оружие, 4 миллиона патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS, чтобы защитить вертолеты, а также IT-оборудование.

Помощь Украине от Запада – главные новости по теме:

Во время визита во Францию президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. На встрече Байден объявил о пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов. Украина получит боеприпасы, ракеты для ПВО, гаубицы и бронетехнику.

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5, сказал президент Эммануэль Макрон в рамках совместной пресс-конференции с Зеленским по итогам их встречи. Также Париж намерен подготовить бригаду украинских военных.

Большая семерка согласовала Украине кредит в размере 50 млрд долларов. Погашаться кредит будет за счет доходов от замороженных и конфискованных российских средств на сумму около 300 млрд долларов.

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