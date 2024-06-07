Стартовали переговоры Зеленского и Байдена: подробности и первые заявления

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли вооружения и боеприпасы для борьбы с российской военной агрессией.

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Зеленский и Байден продолжают вести переговоры об усилении Украины / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден в пятницу, 7 июня, проводят переговоры в рамках мероприятий во Франции, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии.

Главред предлагает вам вместе следить за заявлениями Зеленского и Байдена.

Новый пакет военной помощи Украине

Президент США объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 225 миллионов долларов США

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"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил", - рассказала репортер CNN Наталья Бертран.

Что в пакете помощи:

боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

минометные системы и артиллерийские снаряды;

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

155-мм гаубицы;

бронетехнику;

патрульные катера;

взрывчатка и дополнительные запчасти.

Байден извинился за задержку помощи

Журналист Белого дома Сеунг Мин Ким акцентировала внимание на том, что Байден извинился за ситуацию с многомесячной задержкой одобрения Конгресса военной помощи Украине.

"Я прошу прощения за то, что несколько недель мы не знали, что будет принято с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были утвердить, и в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые его задерживали, но все же мы это сделали", - сказал американский президент.

"(Штаты, - ред) все еще в деле", - добавил Байден.

Кто еще принимает участие в переговорах

Также известно, что в переговорах участвуют глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен

Визит Зеленского во Францию – главные новости по теме:

Президент Владимир Зеленский 6 июня прибыл во Францию, чтобы принять участия в торжествах, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии. Глава государства провел встречу с президентом Франции Макроном. Париж выделит Украине свои боевые самолеты Mirage 2000 и предложит обучение пилотов, сказал Макрон.

Украина выиграет войну, а территориальных уступок агрессору России не будет – такое заявление Зеленский сделал во время своего выступления перед Национальным собранием Франции. Речь президента несколько раз прерывалась аплодисментами.

Россия может напасть на страны Балтии, Польшу и Балканы, также сказал Зеленский. По его словам, российский режим не признает никаких границ, и Кремлю недостаточно даже Европы.

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