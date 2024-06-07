Территориальных уступок РФ не будет: Зеленский заявил, что Украина выиграет войну

Сегодня президент выступил перед Национальным собранием Франции и заявил, что Украина верит в свою победу, как и союзные войска во время Второй мировой войны.

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Владимир Зеленский 7 июня выступил перед Национальным собранием Франции / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил перед Национальным собранием Франции. Он заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны со страной-агрессором РФ. По его словам, это только даст паузу России перед новой войной.

"Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует - как 80 лет назад, так и сейчас", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной".

"Гитлер преодолевал линию по линии, так же это делает сегодня Путин", - заявил глава государства.

Зеленский уверен, что Украина выиграет войну

Президент выразил уверенность, что Украина сможет выиграть войну.

По его словам, Украина верит в свою победу, как и союзные войска во время Второй мировой войны.

"Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно да. Мы можем. Украина, Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно - Франция. Я уверен в этом, равно как и Франция. Франция верила в свободу, когда "День Д" еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен", - сказал глава государства.

Стоит отметить, что члены Национального собрания Франции встречали президента Украины стоя. Выступление Зеленского несколько раз прерывалось аплодисментами.

Смотрите видео - Выступление Владимира Зеленского перед Национальным собранием Франции:

Визит Зеленского во Францию - последние новости

Президент Владимир Зеленский 6 июня прибыл в Париж. Поездка Зеленского совпала с 80-летней годовщиной высадки союзников в Нормандии. Примечательно, что Париж не позвал на событие российского диктатора Владимира Путина, хотя и разрешил участие в мероприятиях российской делегации.

7 июня украинского лидера примет в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. У Макрона запланирована также личная встреча с Джо Байденом после завершения торжеств.

Тем временем президент Франции подтвердил предоставление ВСУ разрешения наносить удары по территории России французским вооружением. При этом иностранный лидер не уточнил дальности этих атак.

Макрон также объявил, что Украина получит в рамках очередного пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5.

Кроме того, Франция планирует подготовить полноценную бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек.

Что такое D-Day D-Day ("день Д") - это день начала крупнейшей в истории войн десантной операции. Ровно 72 года назад войска США, Британии и Канады высадились в Нормандии, начав крупнейшую в истории войн десантную операцию. 6 июня 1944 года в 6 часов 30 минут войска США, Британии и Канады высадились на пляжах французской Нормандии и вступили в бой с Вермахтом. К тому моменту в тылу германских войск действовали десантники, переброшенные более чем на 800 самолетах и планерах. Гитлер ожидал вторжения союзников во Францию, однако благодаря мастерски проведенной кампании дезинформации его удалось убедить в том, что в Нормандии будет нанесен лишь отвлекающий удар, а главный последует в районе Кале. Поэтому нацисты не перебросили подкрепления в Нормандию в первые критические дни сражения, что позволило союзникам закрепиться на побережье и начать планомерно расширять плацдарм. К концу июня союзники имели во Франции уже 850 тысяч солдат и начали развивать наступление на Париж и Нидерланды. За эту операцию Дуайт Эйзенхауэр получил от советского правительства орден Суворова Первой степени. В 1953 году он стал президентом США.

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