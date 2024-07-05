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Выход ВСУ из Часового Яра: Згурец рассказал, есть ли предпосылки для такого шага

Мария Николишин
5 июля 2024, 12:55
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Враг начал штурмовать Часов Яр в апреле, и за несколько месяцев сумел уничтожить один микрорайон, что является основанием для дальнейших боевых действий.
Выход ВСУ из Часового Яра: Згурец рассказал, есть ли предпосылки для такого шага
Возможен ли выход ВСУ из Часового Яра / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, скриншот с deepstatemap

Предпосылок для выхода ВСУ из Часового Яра нет. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг сконцентрировал в районе Часового Яра определенное количество сил. Тактика противника основывается на использовании авиации, которая полностью уничтожила застройки в микрорайоне "Канал". После чего наши войска отошли, понимая, что нет смысла удерживать этот участок. Сейчас линия обороны Часового Яра будет проходить по каналу Северский Донец-Донбасс. Этот канал можно пересечь только в двух участках, вблизи Богдановки, Калиновки и от Ивановского", - пояснил он.

По его словам, канал Северский Донец-Донбасс является искусственным препятствием. Сейчас воды там нет, но ширина канала не позволяет передвигаться технике.

видео дня

"Однако есть два участка длиной по километру или 700 метров в районе Калиновки и в зоне Ступочек, где можно продвинуться по земле. Именно там сейчас враг концентрирует силы после того, как вошел в полностью разрушенный микрорайон "Канал". Сколько наши войска смогут удерживать эти линии обороны и Часов Яр, вопрос достаточно сложный. Враг начал штурмовать Часов Яр в апреле, и за несколько месяцев сумел уничтожить один микрорайон, что является основанием для дальнейших боевых действий", - отмечает Згурец.

И добавляет, что Часов Яр можно удерживать дальше.

"Темпы продвижения противника из-за тактики стирания защитных сооружений не являются быстрыми. Вряд ли следует делать пессимистические выводы, что в ближайшее время наши войска будут отходить из Часового Яра, для этого нет предпосылок", - отметил Згурец.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Бои за Часов Яр - последние новости

Напомним, в отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что российские войска продолжают атаковать Часов Яр в Донецкой области. Оккупанты имеют незначительные успехи.

Россияне пытаются продвигаться мимо микрорайона "Канал" и микрорайона "Новый", где они записывают видео и говорят, что якобы Часов Яр они захватили, рассказал Волошин.

Кроме того, российские войска усилили наступление на Часов Яр. Враг пытается окружить город и идет в прямые штурмы, задействуя механизированные части - ББМ и танки. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

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война в Украине ВСУ Часов Яр Сергей Згурец война России и Украины
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