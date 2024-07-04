"Большая угроза": КНДР может помочь армии РФ тайно пробираться к позициям ВСУ - Жданов

России очень нужна поддержка, ее ресурс заканчивается. РФ в ближайшее время может начать потихоньку "схлопываться", говорит военный эксперт.

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КНДР может помочь армии РФ тайно пробираться к позициям ВСУ/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Главред

Если Северная Корея отправит в Украину инженерные войска в помощь российскому диктатору Владимиру Путину, для нашей страны это может иметь серьезные негативные последствия. В частности, северокорейские войска могут помочь российским оккупантам рыть тоннели и таким способом незамеченными пробираться к позициям ВСУ.

У Северной Кореи гигантский опыт в туннельной войне. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Не нужно недооценивать инженерные подразделения войск КНДР и вероятные последствия их появления в Украине. У Северной Кореи гигантский опыт в туннельной войне. У нас были тоннели на Авдеевском и Торецком направлениях: благодаря тоннелям войска противника пробрались к нашим позициям, вышли позади них и начали вести огонь и окапываться. А северные корейцы во время войны в скальных грунтах вырыли 500 км тоннелей. Америка тогда сделала ставку на авиацию, а северные корейцы спрятались в туннеле и устроили туннельную войну", - рассказал Жданов. видео дня

Он отметил, что для нас туннельная война была бы очень плохим вариантом, ведь российские оккупанты могли бы далеко добираться незамеченными.

"Представьте такую войну где-то на севере Украины, в Сумской и Черниговской областях: проникновение войск противника на нашу территорию, обход наших рубежей и тому подобное. Поэтому это большая угроза", - сказал эксперт.

Также военный эксперт обратил внимание, что Путин может воспользоваться еще одной лазейкой. В коммунистических режимах есть понятие добровольцев. И Ким Чен Ын может отправить в Украину не войска, а добровольцев. Жданов напомнил, что так в свое время Советский Союз воевал в Испании - там не было Красной Армии, воевали добровольцы, помогая движению сопротивления бороться с Франко. По словам военного эксперта, это у нас вполне вероятно.

"А то, что в Украину прибудут инженерные бригады с техникой и всем остальным, маловероятно. Скорее техника будет идти отдельно, бригады - отдельно. Это будут какие-то сводные отряды, которые смогут осуществлять фортификации для вооруженных сил Российской Федерации. России очень нужна поддержка, ее ресурс заканчивается. Не сегодня-завтра Россия начнет потихоньку схлопываться", - подытожил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

КНДР может отправить свои войска на оккупированные территории Украины - что известно

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отправит инженерные войска в Украину на помощь Путину. Как сообщил южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на южнокорейского чиновника, уже в июле 2024 года Северная Корея отправит крупномасштабные военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области.

Войско КНДР имеет 10 инженерных бригад, а телеканал Chosun подсчитал, что Северная Корея может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерные бригады на оккупированную территорию Украины.

Аналитики ISW пока не видят сообщений, свидетельствующих о том, что северокорейские военные будут участвовать в войне против Украины, однако инженерные войска КНДР могут высвободить часть российского личного состава для проведения операций вдоль линии фронта.

У Зеленского резко ответили на то, что КНДР может отправить инженерные войска на Донбасс. В ОП отметили, что международное сообщество должно было бы отреагировать на такие действия КНДР и страны-агрессора РФ, но никакой реакции нет.

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