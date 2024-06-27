КНДР может отправить инженерные войска на Донбасс: у Зеленского резко ответили

В ОП отметили, что международное сообщество должно было бы отреагировать на такие действия КНДР и страны-агрессора РФ, но никакой реакции нет.

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В ОП резко ответили на новые планы РФ и КНДР/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Офисе президента Украины отреагировали на информацию о том, что Северная Корея может отправить свои инженерные войска на оккупированные территории Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что международное сообщество никак не реагирует на такие планы КНДР, а наоборот игнорирует эту ситуацию.

Подоляк возмущенно отметил, что нет реакции и ответа международного сообщества на такие действия КНДР и страны-агрессора РФ. Соответствующий комментарий он опубликовал в Telegram.

"Мало того что КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с Рф - сейчас она прямо посылает специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора. И? А ничего. Тишина", - отметил Подоляк. видео дня

Он обратил внимание, что Организация Объединенных Наций вместо ответной реакции на планы Северной Кореи и России пригласила на "миротворческий саммит" подсанкционного министра внутренних дел РФ Колокольцева.

"Вместо ответной реакции, ООН приглашает на "миротворческий саммит"... министра внутренних дел Рф Колокольцева, который находится под "жесткими" персональными санкциями, чтобы обсудить публично "миротворчество" и еще раз сказать нейтральным странам, что "нападать на другие суверенитеты, убивать массово гражданских - замечательно, правильно". Именно это - демонстративное игнорирование прямого участия Северной Кореи в войне на стороне Рф и приглашение авторов геноцидной войны на саммиты - ведет к справедливому финалу (сарказм). Нужно больше инвестировать в ООН и ждать эффективности (повторный сарказм)", - отметил Подоляк.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Что известно об армии Северной Кореи и армии Южной Кореи/ Инфографика: Главред

КНДР может отправить свои войска на оккупированные территории Украины - что известно

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отправит инженерные войска в Украину на помощь Путину. Как сообщил южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на южнокорейского чиновника, уже в июле 2024 года Северная Корея отправит крупномасштабные военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области.

Войско КНДР имеет 10 инженерных бригад, а телеканал Chosun подсчитал, что Северная Корея может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерные бригады на оккупированную территорию Украины.

Аналитики ISW пока не видят сообщений, свидетельствующих о том, что северокорейские военные будут участвовать в войне против Украины, однако инженерные войска КНДР могут высвободить часть российского личного состава для проведения операций вдоль линии фронта.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов раскрыл детали, о чем Путин попросил Ким Чен Ына во время визита в КНДР. По словам Жданова, договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР охватывает широкий спектр вопросов, однако основная задача Москвы заключается в получении боеприпасов.

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