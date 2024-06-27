Скоро отключений света станет больше: в ДТЭК назвали сроки

Нагрузка на энергосистему увеличивается из-за обстрелов, ремонта энергоблоков АЭС и жаркой погоды.

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В июле-августе периоды отключений света увеличатся / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что украинцам следует готовиться к тому, что периоды отключений света увеличатся. Это, вероятно, произойдет в июле-августе, когда будет пиковое потребление электроэнергии в Украине.

Как сказал Сахарук в интервью РБК-Украина, нагрузка на энергосистему увеличивается из-за обстрелов, ремонта энергоблоков АЭС и жаркой погоды. Это подтверждает последняя декада июня, когда периоды отключений существенно увеличились. Однако, нынешние показатели - это еще не предел.

"Мы приближаемся к летнему пику. Пик у нас - июль и август. Причина - большое потребление из-за кондиционеров. Генерация не увеличивается, а уменьшается из-за обстрелов, и промежутки между подачей света в домах будут, к сожалению, увеличиваться", - сказал представитель ДТЭК.

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Когда отключения будут короче - прогноз

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что в конце августа этого года отключения света могут стать короче - они могут длиться до 4-6 часов в сутки. Осенью при благоприятных условиях ситуация может быть довольно комфортной.

По его словам, на энергообъектах, которые были повреждены из-за ударов страны-агрессора России, сейчас продолжаются ремонты. Поэтому есть вероятность того, что до конца лета ситуация с электроэнергией может улучшиться.

РФ атакует объекты энергетики в Украине - последствия

Из-за постоянных российских обстрелов в Украине применяются стабилизационные отключения света. Зимой ситуация может усугубиться - свет может быть всего по несколько часов в сутки. Такой пессимистический сценарий озвучил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

РФ атаковала большую часть электростанций. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар объяснил, на чем держится энергетика Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал неутешительное заявление относительно отключений света. По его словам, экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "революцию" в генерации и быстрое восстановление мощностей. Он отметил, что в короткой перспективе должно реализоваться быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить, и попросил у международных партнеров поддержки в этом.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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