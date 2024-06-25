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Графики отключения света на 26 июня: в какие часы ограничений будет больше

Ангелина Подвысоцкая
25 июня 2024, 18:39
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Графики отключения электроэнергии 26 июня будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей в течение всех суток, но с разным объемом ограничений.
свет, отключение света
Графики отключения света на 26 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в среду, 26 июня, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

Энергетики будут выключать свет для бытовых и промышленных потребителей. 26 июня графики будут применены в течение всех суток, однако с 17:00 до 23:00 объем ограничений будет наибольшим.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на следующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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