В Киеве и 11 областях выросли объемы ограничений света: где ввели аварийные отключения

В одной из областей Украины применили аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме.

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Отключение света в Украине 24 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Днепропетровской области с 13:00 ввели аварийные отключения электроэнергии. Во многих областях увеличили ограничения до вечера. Об этом сообщило "Укрэнерго".

По данным компании, в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях с 13:00 до 23:00 увеличили объем ограничений потребления света.

"Причина - недостаточная эффективность уже примененных облэнерго мер ограничения потребления", - отметили в сообщении. видео дня

Как секономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Атаки РФ по энергетике Украины - ситуация со светом

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. По данным Минэнерго, атаке подверглись объекты Укрэнерго в западных и южных регионах. В результате обстрела на одном из объектов пострадали двое энергетиков, которых доставили в больницу.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что Украина активно готовится к зиме и делает все возможное, чтобы минимизировать отключения электроэнергии. Хотя их избежать трудно из-за серьезных повреждений.

Как сообщал Главред, российские войска начали атаковать солнечные электростанции в Украине. Уничтожены объекты с общей мощностью более 9 гигаватт, рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

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