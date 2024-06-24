В Киеве и 11 областях выросли объемы ограничений света: где ввели аварийные отключения

В Днепропетровской области с 13:00 ввели аварийные отключения электроэнергии. Во многих областях увеличили ограничения до вечера. Об этом сообщило "Укрэнерго".
По данным компании, в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях с 13:00 до 23:00 увеличили объем ограничений потребления света.
"Причина - недостаточная эффективность уже примененных облэнерго мер ограничения потребления", - отметили в сообщении.видео дня
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Атаки РФ по энергетике Украины - ситуация со светом
Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. По данным Минэнерго, атаке подверглись объекты Укрэнерго в западных и южных регионах. В результате обстрела на одном из объектов пострадали двое энергетиков, которых доставили в больницу.
Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что Украина активно готовится к зиме и делает все возможное, чтобы минимизировать отключения электроэнергии. Хотя их избежать трудно из-за серьезных повреждений.
Как сообщал Главред, российские войска начали атаковать солнечные электростанции в Украине. Уничтожены объекты с общей мощностью более 9 гигаватт, рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.
Читайте также:
- В Кабмине придумали решение для того, чтобы отключения света стали короче: что известно
- В Минэнерго объяснили отключение света: чего ждать зимой
- Куда пойдут деньги с новых тарифов на свет: чиновники объяснили, не будет ли еще повышения
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред