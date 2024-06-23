Украинцам назвали сроки без электроэнергии: графики отключений на 24 июня

Причиной ограничений является повышенное потребление в начале рабочей недели.

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Опубликованы новые графики отключений / ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

Стали известны графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут действовать в Украине в понедельник, 24 июня.

Графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 00:00 до 24:00 в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы НЭК "Укрэнерго".

Как говорится в опубликованном сообщении энергетиков, с 19:00 до 23:00 ограничения электроэнергии будут больше.

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В "Укрэнерго" пояснили, что причиной изменений в графиках является повышенное потребление в начале рабочей недели, а также сложная ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ.

Стабилизационные отключения в Украине

Как известно, ранее было расширено время действия стабилизационных отключений 23 июня.

График действовует с 11:00 и до 23:00, сообщила пресс-служба ДТЭК в воскресенье утром.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

/ Инфографика: Главред

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