В Минэнерго объяснили отключение света: чего ждать зимой

В Минэнергетики объяснили длительные отключения электроэнергии летом из-за подготовки энергоблоков АЭС к работе зимой.
Как рассказала в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, атомные станции генерируют 50-60% всей генерации.
Сейчас делается все, чтобы сделать отключения света максимально короткими.
"Также у нас есть определенные успехи, однако точную информацию я назвать не смогу, но мы ремонтируем, восстанавливаем и получаем помощь от наших партнеров - как в виде оборудования, так и в виде дополнительных взносов в Фонд поддержки энергетики, который также используем для закупки оборудования. Работаем над развитием распределенной генерации", - добавила она.
Отключение света - ситуация с электроэнергией
В среду, 19 июня, в течение суток в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Их будут применять для бытовых и промышленных потребителей.
В "Укрэнерго" объяснили, что причина отключений - прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды. Также в компании отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.
Сейчас идет работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электропотреблением - чтобы более равномерно распределять энергетические лимиты и уменьшить продолжительность отключений для других потребителей.
Энергетики же прогнозируют, что этой зимой дефицит электроэнергии в Украине составит до 35%. Вероятно, украинцы будут получать только 5-6 часов света в день.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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