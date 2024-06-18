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В Минэнерго объяснили отключение света: чего ждать зимой

Яна Ставская
18 июня 2024, 22:55
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Электрики делают все возможное, чтобы графики отключений были максимально короткими, уверяют в министерстве.
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Будет ли свет зимой? Ответ Минэнерго / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Минэнергетики объяснили длительные отключения электроэнергии летом из-за подготовки энергоблоков АЭС к работе зимой.

Как рассказала в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, атомные станции генерируют 50-60% всей генерации.

Сейчас делается все, чтобы сделать отключения света максимально короткими.

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"Также у нас есть определенные успехи, однако точную информацию я назвать не смогу, но мы ремонтируем, восстанавливаем и получаем помощь от наших партнеров - как в виде оборудования, так и в виде дополнительных взносов в Фонд поддержки энергетики, который также используем для закупки оборудования. Работаем над развитием распределенной генерации", - добавила она.

Отключение света - ситуация с электроэнергией

В среду, 19 июня, в течение суток в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Их будут применять для бытовых и промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина отключений - прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды. Также в компании отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

Сейчас идет работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электропотреблением - чтобы более равномерно распределять энергетические лимиты и уменьшить продолжительность отключений для других потребителей.

Энергетики же прогнозируют, что этой зимой дефицит электроэнергии в Украине составит до 35%. Вероятно, украинцы будут получать только 5-6 часов света в день.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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