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Самолеты Mirage нужны ВСУ для двух задач, но есть еще одна: выводы эксперта

Яна Ставская
18 июня 2024, 21:20
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Франция пока не раскрывает новых подробностей о передаче Украине истребителей Mirage 2000.
Mirage 2000-5
Пока не сообщается, сколько таких Mirage Украина получит / ВВС Франции

Французские истребители Mirage нужны украинским военным всего для двух задач. Однако авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал еще и о третьем "теоретическом" способе их применения.

В интервью Главреду Криволап заметил, что эти самолеты - носители Storm Shadow/SCALP-EG, которые ВСУ уже используют.

Кроме того, это еще и хорошее средство борьбы с крылатыми ракетами противника.

"Таким образом, Mirage нам нужен максимум для двух задач: как носитель Storm Shadow/SCALP-EG для нанесения ударов из глубины украинской территории и для того, чтобы гоняться за крылатыми ракетами и БПЛА Shahed", - сказал он.

Самолет можно пригодиться и для третьей задачи, но она, скорее, теоретическая, заметил эксперт.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, почему затянулись поставки истребителей F-16:

Если Украине передадут 12 Mirage и ракеты Meteor дальностью 200 км, но в комплекте к уже переданному Saab 340AEW Воздушные силы смогут наносить удары по оккупантам с большой дальности.

"Ракета Meteor, на мой взгляд, сегодня лучшая в мире в классе воздух-воздух. Потому что в отличие от всех остальных ракет, у нее не пороховой, а воздушно-реактивный двигатель. Это позволяет ракете держать скорость выше, чем у остальных, на всем участке полета, и летать очень далеко", - объяснил эксперт.

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Франция передает Mirage Украине - главное

6 июня стало известно, что Украина получит в рамках очередного пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5. Кроме того, Франция планирует подготовить полноценную бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек.

Позже Макрон подчеркнул, что пока не будет раскрывать новых подробностей о передаче Украине истребителей Mirage 2000, в частности количество самолетов, которые страна планирует поставить.

"Мы договорились о потребностях, теперь приоритет в том, чтобы начать формирование пилотов и механиков, потому что это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Речь идет о техническом обучении, которое будет происходить на нашей территории", - рассказал он.

Обучение украинских пилотов и механиков будет осуществляться на французской территории.

Журналисты La Tribune пишут, что на балансе ВВС Франции 26 "Миражей", и чтобы сохранить эскадрон (20 истребителей) Париж может отдать Киеву лишь 6 самолетов. Этого мало, чтобы помочь украинцам.

Самолет Мираж Mirage инфографика
Самолет Mirage / Инфографика: Главред

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война в Украине Франция Воздушные Силы военная помощь война России и Украины Константин Криволап Mirage 2000-5
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