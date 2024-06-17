Дефицит и постоянные отключения: в Yasno рассказали, к чему готовиться украинцам

Украинская энергосистема пострадала от обстрелов РФ и не сможет бесперебойно обеспечивать украинцев электроэнергией. Следует готовиться к значительному дефициту.

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Украинцам следует готовиться к долговременным отключениям света / Коллаж: Главред, фото: flickr

Этой зимой дефицит электроэнергии в Украине составит до 35%. Вероятно, украинцы будут получать свет лишь 5-6 часов в день. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, сегодня сложно точно спрогнозировать, какой будет зима для энергосистемы Украины. Однако уже в августе может стать известно, сколько стране удастся "собрать" электроэнергии и, соответственно, подавать свет украинцам.

"Сейчас лето и непонятно, с какой генерацией мы выйдем на отопительный сезон. Мы точно знаем, что зимний пик достаточно большой. Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, как есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом. Но это надо уже в августе обсуждать, потому что будет понятно, какие у нас возможности по импорту и сколько мы успеем, восстановить генерации", - сказал Коваленко. видео дня

Гендиректор Yasno подчеркнул, что как и бытовым потребителям, так и бизнесу стоит готовиться к непростой зиме с отключениями. Для этого стоит рассмотреть альтернативные источники энергии.

"Как можно к нему приготовиться? Это альтернативные варианты жизни. Начиная от батарей, батареек разного формата, и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность - солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и так далее", - отметил он.

Что известно о Yasno? YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - что известно

Накануне заявляли, что в Украине уменьшится продолжительность стабилизационных отключений. Кабмин планирует значительно сократить перечень потребителей, которые имеют гарантированное электрообеспечение и не подлежат отключению от электросети.

О том, что в Украине зимой свет может быть всего по несколько часов в сутки ранее сообщил Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Графики могут быть введены на 6-7 часов без электроэнергии и 2-3 часа со светом.

Напомним, энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, что в Украине уже через неделю "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС.

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