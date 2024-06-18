В Украине могут еще раз снизить мобилизационный возраст: нардеп удивил заявлением

Погибших, раненых и тех военнослужащих, которые более двух лет воюют нужно заменить, отметил нардеп Роман Лозинский.

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Нардеп Лозинский не исключает уменьшения мобилизационного возраста ниже 25 лет / Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Мобилизационный возраст в Украине слишком поздно уменьшили до 25 лет. Если война будет продолжаться, вероятно, это было не последнее изменение возраста призыва на службу. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Голос" Роман Лозинский в интервью "Liga".

"Мы говорим о третьем годе полномасштабной войны. Мы говорим о том, что тех, кто погиб, кто получил ранения, кто-то должен заменить. Тем, кто более двух лет выполняют задачи на линии фронта, надо дать возможность отдохнуть. Может ли в обществе иметь поддержку тезис о том, что надо уменьшать призывной возраст? Я думаю, что это вопрос риторический. И если спросить, сказал бы кто-то, что хотел бы это сделать... Никто бы не сказал "да, давайте", - отметил Лозинский.

По его словам, в условиях, в которых Украина вынуждена бороться с российской агрессией, снижение призывного возраста для участия в боевых действиях не стоит исключать.

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"Если мы говорим о том, что мы продолжаем борьбу за собственное существование... Да, нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях. И то, что сейчас уменьшили возраст с 27 до 25 лет, к большому сожалению мы должны смотреть реально. И при условии, что будет оставаться такая линия фронта, что будет продолжаться война, не исключено, что это - не последнее изменение относительно возраста для мобилизации", - добавил Лозинский.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такой Лозинский Роман Михайлович? Лозинский Роман Михайлович (род. 20 января 1994, Львов, Украина) - украинский политик и общественный деятель, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель подкомитета по вопросам деколонизации. Член парламентской ассамблеи Евронест. Экс-член партии "Голос". Экс-председатель Украинской галицкой партии. Военнослужащий, старший матрос Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, пишет "Википедия".

Мобилизация в Украине - новости по теме

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