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В Раде появился законопроект об "экономичном бронировании": как будет работать

Мария Николишин
12 июня 2024, 12:46обновлено 12 июня, 13:56
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В законе заложена концепция "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов, говорит Наталуха.
В Раде появился законопроект об 'экономичном бронировании': как будет работать
Законопроект об "экономическом бронировании" зарегистрирован в Раде / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Верховной Раде после полугода обсуждений зарегистрировали новый законопроект об "экономическом бронировании" военнообязанных (законопроект 11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики"). Об этом сообщил нардеп, председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в Facebook.

"В законе мы заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов", - сообщил Наталуха.

Он также рассказал, как эта концепция будет работать:

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  • Каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн. в месяц за работника - имеет возможность его забронировать.
  • Уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.
  • Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут бронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.
  • Процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

"Эти законопроекты - результаты полугодовой работы огромной команды людей, которая неустанно 24/7 проводили консультации, моделировали различные сценарии и вели диалог, как с чиновниками, так и с бизнесом", - говорит Дмитрий Наталуха.

Он также подчеркнул, что вскоре будут поданы два альтернативных законопроекта, которые будут включать:

  • модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс. грн;
  • также смешанную модель - 35 тыс грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.

"Да, это амбициозный шаг, но именно он способен обеспечить непрерывную и прогнозируемую работу наших предприятий. Работу, которую они делают для победы Украины", - подчеркнул нардеп.

В Раде появился законопроект об 'экономичном бронировании': как будет работать
"Экономическое бронирование" от мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник СБУ Роман Костенко раскрыл масштабы призыва граждан в ряды ВСУ после принятия закона о мобилизации.

Кабинет министров обновил утвержденный в январе 2023 года постановлением №76 порядок бронирования военнообязанных сотрудников, увеличив максимальный срок такого бронирования с 6 до 12 мес.

Кроме того, депутаты ВР хотят внести правки в закон, согласно которому призывной возраст в рамках общей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет.

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