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Новые нападки Трампа и срыв переговоров в Лондоне: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
23 апреля 2025, 22:00
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Новости Украины 23 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Новые нападки Трампа и срыв переговоров в Лондоне: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 23 апреля / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Трамп передал Украине "последнее предложение" о мире: СМИ выяснили, в чем его суть

На переговорах в Париже на прошлой неделе США передали Украине так называемое "окончательное" мирное предложение. Оно предусматривает признание Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, оккупированными с момента вторжения в 2022 году. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, одностраничный документ описывается как "окончательное предложение президента Трампа".

видео дня

Взрывы гремели в Одессе, Харькове, Полтаве: что известно о ночной атаке РФ

Вечером 22 апреля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе. Под удар попали Одесса, Полтава, Харьков, Киевская область.

Утром в среду спасатели рассказали о последствиях атаки. В Facebook ГСЧС сообщили, что в Одессе потушили пожары, которые вспыхнули после очередной российской дроновой атаки.

Как Путин может использовать перемирие: в ISW озвучили тревожный прогноз

Потенциальное соглашение о замораживании фронта на нынешних позициях может не остановить страну-агрессора Россию от новой агрессии. Кремль может использовать перемирие для перегруппировки и реализации более масштабных территориальных амбиций. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).

"Горькая пилюля для Украины": СМИ опубликовали 7 пунктов мирного плана Трампа

Сегодня, 23 апреля, в Лондоне состоится очередной раунд переговоров по вопросу завершения российско-украинской войны. Предполагается, что США представят свой мирный план, который состоит из семи пунктов. В The Telegraph узнали детали этого плана.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп позволит хозяину Кремля Владимиру Путину сохранить почти все территории, которые он захватил у Украины.

РФ атаковала дроном автобус в Марганце: есть много погибших и пострадавших

Страна-агрессор Россия ударила дроном по Марганцу Днепропетровской области. Из-за атаки в городе много погибших и раненых. Об этом сообщает глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

Что будет, если Киев и Москва откажутся от мирного плана Трампа: Вэнс сделал заявление

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в российско-украинской войне, если не получат от сторон положительного ответа на мирный план.

По словам Вэнса, США представила и Украине, и России "четкое и справедливое предложение", передает Clash Report.

После заявления Зеленского о Крыме: Рубио не поедет на переговоры в Лондон

Госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку "Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа по прекращению трехлетнего конфликта". Об этом пишет CNN.

Взрывы и "прилеты" в 6 областях: РФ атаковала Украину десятками ударных БПЛА

Силы обороны Украины в ночь на 23 апреля уничтожили 67 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала украинскую территорию.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий)", - сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Лондон отменил переговоры глав МИД: Ермак назвал цель встреч в Британии

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Лондон, где проведут встречи с американскими и европейскими собеседниками.

Как сообщил Ермак, стороны будут обсуждать способы достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и прочного мира.

Украина потеряет часть территорий: на какой мирный план согласны Лондон и Париж

Франция и Великобритания якобы открыты для сценария, при котором Украина может потерять контроль над частью своих территорий. Взамен Киев получит гарантии безопасности и твердую экономическую поддержку. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

Пользуясь так называемым "пасхальным перемирием", российские войска перебросили из Крыма в Запорожскую область технику и личный состав, фиксируются признаки подготовки к активизации штурмов по всей линии фронта на юге.

Как сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу, враг активно действует на Гуляйпольском, Новопавловском и Ореховском направлениях, особенно вблизи населенных пунктов Привольное, Свободное поле, Малые Щербаки, Степное и Лепково. За последние сутки на Новопавловском направлении зафиксировано 17 штурмовых атак.

Там производят Шахеды: дроны атаковали город Елабуга в Татарстане - детали

Днем, 23 апреля, неизвестные беспилотники атаковали город Елабуга в Татарстане. Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Известно, что были введены ограничения в аэропорту Нижнекамска и Казани - они не выпускали и не принимали рейсы.

Замораживание конфликта и "территориальный обмен": у Трампа назвали условие Киеву

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что для России и Украины настало время для переговоров для завершения войны, иначе США выйдут из этого процесса.

"Нынешние линии, где-то близко к ним, это то, где вы в конечном итоге, я думаю, собираетесь провести новые линии конфликта", - цитирует его Вloomberg.

Зеленский озвучил позицию Украины на переговорах после удара РФ по Марганцу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский дроновой удар по автобусу в городе Марганец Днепропетровской области и подчеркнул, что Украина готова к обсуждению любого из форматов прекращения огня. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram.

Украина готова к переговорам: в Киеве назвали главное условие прекращения огня

Украина не готова к капитуляции, но готова к переговорам, что подтвердила во время сегодняшней встречи с партнерами в Лондоне заявила вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

"Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. Не должно быть никакого соглашения, которое даст России более прочную основу, необходимую ей для перегруппировки и возвращения с большей жестокостью", - написала она в Х.

США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

23 апреля 2025 года в Лондоне должен был начаться очередной раунд переговоров, направленных на прекращение войны России против Украины. Однако эти переговоры проходят на фоне уменьшенного участия высокопоставленных чиновников США, в частности из-за неожиданного отказа государственного секретаря Марко Рубио от участия. В результате, переговоры в Лондоне проходят с участием представителей низшего уровня, включая специального представителя США Кита Келлога.

Главред собрал главное, что стоит знать о переговорах в Лондоне.

Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

Украина продолжает быть преданной усилиям президента США Дональда Трампа по мирному окончанию войны. Об этом сообщил в своем Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак и подвел итоги переговоров с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии в Лондоне.

"Будет применяться метод нарезания салями": что будет, если Киев пойдет на уступки

Война в Украине не закончится, даже если Киев согласится на все условия Путина и Трампа. Об этом в интервью Главреду заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Он убежден, что это Россия не успокоится и это не приведет к полноценному мирному договору. Это может лишь снизить интенсивность боевых действий.

"Это не наша война": у Трампа сделали громкое заявление о достижении мира в Украине

Достижение мирного соглашения между Украиной и Россией до конца недели маловероятно. США не верят, что войну можно завершить военным путем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью The Free Press.

"Нечем хвастаться": Трамп возмутился "зажигательным заявлением" Зеленского о Крыме

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о юридическом непризнании Крыма российским якобы "очень вредно" для мирных переговоров. Однако Украину никто не заставляет признавать Крым территорией РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Врежет" похолодание и увеличится количество осадков: когда Украину атакует сильная непогода

Погода в Украине 24 апреля в некоторых областях будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных, северных, южных, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 24 апреля Украина будет одной из самых теплых стран в Европе. Температура воздуха повысится до +26 градусов. Дожди с грозами пройдут в западных, северных и юго-восточных областях.

Производит 300 дронов в сутки: в Генштабе подтвердили удар по производству "Шахедов"

Силы обороны Украины нанесли удар по заводу по производству ударных беспилотников на территории России, который расположен более чем в 1000 км от границы с Украиной. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Россия готова "мгновенно прекратить войну" при одном условии - что придумали в Кремле

Агрессивная война России против Украины может закончиться мгновенно, если Киев выведет свои войска из четырех регионов, статус которых закреплен в российской Конституции по результатам так называемых "референдумов". Об этом заявил в интервью Le Point пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Путина Дмитрий Песков, передают российские пропагандистские СМИ.

США будут обвинять Украину в срыве мирного процесса: чем это грозит

Команда Дональда Трампа обвинит Украину в срыве мирного процесса, если Киев откажется выполнять требования, среди которых отказ от Крыма и "заморозка" войны. Об этом в интервью Главреду заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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