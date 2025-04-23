Взрывы и "прилеты" в 6 областях: РФ атаковала Украину десятками ударных БПЛА

Важно:
- ВСУ уничтожили 67 ударных беспилотников типа Shahed
- В целом армия РФ атаковала Украину 134 БпЛА
Силы обороны Украины в ночь на 23 апреля уничтожили 67 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала украинскую территорию.
"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В целом армия РФ атаковала Украину 134 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.
"В ночь на 23 апреля 2025 года (с 21:30 22 апреля) противник атаковал 134 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское - Крым", - информируют в Воздушных силах.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Какие регионы пострадали в результате ударов РФ
В результате вражеской атаки пострадали несколько украинских регионов:
- Харьковская область;
- Полтавская область;
- Донецкая область;
- Одесская область;
- Днепропетровская область;
- город Запорожье.
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Ранее сообщалось о том, что россияне применяют новые дроны на Харьковщине. Скорее всего, оккупанты все еще тестируют новую разработку.
Напомним, ранее сообщалось о том, что дроны атаковали Полтаву. Глава Полтавской ОВА Владимир Когут рассказал о последствиях дроновой атаки.
Как ранее сообщал Главред, российские оккупанты нанесли серию ударов Шахедами по Харькову. Под ударами оказались четыре района города.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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