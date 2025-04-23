Взрывы и "прилеты" в 6 областях: РФ атаковала Украину десятками ударных БПЛА

В результате вражеской атаки пострадали несколько украинских регионов, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

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РФ ударила по Украине десятками дронов / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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ВСУ уничтожили 67 ударных беспилотников типа Shahed

В целом армия РФ атаковала Украину 134 БпЛА

Силы обороны Украины в ночь на 23 апреля уничтожили 67 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала украинскую территорию.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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В целом армия РФ атаковала Украину 134 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

"В ночь на 23 апреля 2025 года (с 21:30 22 апреля) противник атаковал 134 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) - районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское - Крым", - информируют в Воздушных силах.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

/ Инфографика: Главред

Какие регионы пострадали в результате ударов РФ

В результате вражеской атаки пострадали несколько украинских регионов:

Харьковская область;

Полтавская область;

Донецкая область;

Одесская область;

Днепропетровская область;

город Запорожье.

/ t.me/kpszsu

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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