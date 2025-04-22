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Россияне применяют новые дроны на Харьковщине: в ОВА рассказали детали

Анна Косик
22 апреля 2025, 16:02
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Скорее всего, оккупанты все еще тестируют новую разработку.
Беспилотник "Молния", Синегубов
Оккупанты готовятся к новым атакам / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov, Минобороны РФ

Что сказал Синегубов:

  • Враг начал применять дроны "Молния"
  • Чаще всего противник обстреливает приграничные населенные пункты новыми дронами
  • РФ адаптирует новые технологии для ударов по Украине

Оккупационная армия страны-агрессора России начала тестировать новые дроны "Молния" на приграничных территориях Харьковской области. Об этом Новости.LIVE рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, украинские военные фиксируют появление новый типов беспилотников противника. Согласно наблюдениям, они, скорее всего, все еще находятся на этапе испытаний.

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"Мы считаем, что враг все же их пока что тестирует, потому что по городу Харькову наносятся удары. Однако они не такие массированные. Больше ударов этими "Молниями" по населенным пунктам, которые приближены или к линии фронта, или к границе", - отметил чиновник.

Синегубов добавил, что уже зафиксировано несколько генераций таких дронов. Это указывает на то, что в РФ активно разрабатывают и адаптируют новые технологии для будущих атак.

Удары российских дронов по Украине - последние новости

Накануне, как писал Главред, российские оккупанты 22 апреля, нанесли серию ударов Шахедами по Харькову. Под ударами оказались четыре района города, вследствие чего уже есть по меньшей мере 7 пострадавших.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Ранее, 21 апреля, страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вспыхнули пожары - их ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарные подразделения Нацгвардии и подразделение Одесского городского совета. В результате вражеского удара пострадали три человека.

Напомним, в ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое пасхальное перемирие и устроила комбинированную ракетно-пушечную атаку по территории Украины.

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Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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