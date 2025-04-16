Дроны не могут заменить артиллерию: эксперт объяснил главную причину

Киричевский объяснил причину массового использования дронов.

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Дроны не могут полностью повторить эффективность артиллерии / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

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Почему дроны не заменяют артиллерию на войне

Насколько выгодно покупать снаряды вместо БПЛА

Несмотря на активное использование дронов на поле боя, они не способны полностью заменить артиллерию, убежден военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Об этом он заявил в эфиретелеканала "Эспрессо".

Эксперт пояснил, что нынешний высокий уровень поражения с помощью дронов обусловлен нехваткой артиллерийских снарядов. Подобная ситуация наблюдается и у россиян, которые, даже при условии поставок снарядов из Северной Кореи, вынуждены активно использовать беспилотники.

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"Если бы у нас было достаточно снарядов, то дроны не имели бы большого значения. Соответственно, разговоры о дешевизне дронов и поэтому не нужно покупать снаряды являются контрпродуктивными. Ведь более 60-80% дронов на линии фронта ломаются во время выполнения боевых задач", - отметил Киричевский.

Он также подчеркнул, что стоимость снарядов выросла, но вопрос эффективности остается ключевым.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

"Возникает вопрос о том, что покупать выгоднее - 1 снаряд за $3000, хотя фактическая цена его сегодня составляет уже $8000, или тратиться на дроны, которые постоянно ломаются в процессе. И еще одно. Европейцы делают снаряды самостоятельно, а вот что касается дронов, то мы зависимы от Китая", - добавил эксперт.

Оружие Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Вадим Сухаревский в середине декабря прошлого года заявил, что у ВСУ есть лазерное оружие Тризуб. Комплекс позволяет сбивать вражеские военные самолеты на расстоянии 2 тысячи километров.

Кроме того, украинские защитники начали применять на фронте украинские беспилотные авиационные комплексы В-1. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Также Украина разрабатывает новые наземные боевые беспилотники, которые управляются через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы.

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FPV-дрон - что это такое FPV-дрон - вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия. Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу. Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до их появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями. И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны. В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА изготавливают как минимум три государственных завода. В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", которая имеет целью научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытания. Там же можно отправить пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

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