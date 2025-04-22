Дожди с грозами накроют часть Украины: в каких областях будут сильные осадки

Погода в ряде областей будет с осадками. При этом дожди могут сопровождаться грозами.

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Дожди с грозами накроют часть Украины/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 23 апреля

В каких областях будут дожди с грозами

Какой будет погода в поминальное воскресенье, 27 апреля

Погода в Украине в среду, 23 апреля, отметится высокими температурами воздуха. Столбики термометров максимально будут достигать +26 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в среду, как и во вторник, погода в нашем государстве будет одной из самых теплых в Европе.

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"Завтра, 23-го апреля, Украина снова - одна из самых теплых стран Европы. Максимальная температура воздуха в большинстве областей составит в течение дня среды +20...+26 градусов. Ветер южных направлений, небольшой, максимум умеренный", - отметила синоптик.

В то же время она предупредила, что часть областей накроют дожди с грозами.

"Дожди, вероятно с грозами, пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей. Вечером в среду такие периодические дожди появятся в Луганской, Донецкой областях, в Крыму и в Днепре с районами. На остальной территории Украины завтра ожидается сухая, преимущественно солнечная погода", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 23 апреля/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 23 апреля и в течение недели

В Киеве 23 апреля будет солнечно и очень тепло, температура воздуха будет подниматься до +25 градусов.

Теплая погода продлится в столице до субботы. В пятницу и ночью в субботу в Киеве будет идти дождь.

В воскресенье, 27 апреля, дожди в столице прекратятся, даже будет светить солнце, однако резко похолодает, предупредила синоптик.

Погода в Украине в поминальное воскресенье

"В поминальное воскресенье, 27-го апреля, повсеместно в Украине будет сухо, солнечно, а вот температура воздуха ожидается значительно скромнее, днем лишь +11...+17 градусов", - рассказала Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, похолодание ударит в Украине - стала известна дата очень низких температур. Синоптик назвала дату сильного похолодания, которое придет в Украину на смену теплой погоде.

Также ранее сообщалось, что на Украину налетит мощный шторм - стало известно, в каких областях будут дожди с грозами. Погода в Луцке будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +25 градусов.

Напомним, по Украине влупила почти 7-балльная буря - "трясти" будет еще несколько дней. Украина находится под затяжной магнитной бурей и она может негативно повлиять на самочувствие.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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